Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Kısır Dağı'nın zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Ardahan'da düşen sıcaklıklarla Kısır Dağı'nın 3 bin 197 metre yüksekliğindeki zirvesine mevsimin ilk karı düştü; Çıldır'dan kartpostallık manzara izlendi.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:15

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 11:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kısır Dağı'nın zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

Kısır Dağı'nda ilk kar

Ardahan'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Kısır Dağının 3 bin 197 metre yüksekliğindeki zirvesi, beyaz bir örtüyle kaplandı ve bölge kışın ilk işaretlerini vermeye başladı.

Zirve ve Çıldır'dan görüntüler

Dağın zirvesinde etkili olan kar yağışı, Çıldır ilçe merkezinden de görülebilecek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Beyaz örtü, bölge peyzajını belirgin şekilde değiştirirken fotoğraf ve görüntü kaydedenler için dikkat çeken anlar sundu.

Hava durumu ve beklenti

Yüksek kesimlerde gözlemlenen bu kar yağışıyla kış aylarının habercileri ortaya çıktı. Bölge genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kış koşullarının etkisini artırması bekleniyor; önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da azalması öngörülüyor.

ARDAHAN&#039;DA HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE YÜKSEK KESİMLERE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI.

ARDAHAN'DA HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE YÜKSEK KESİMLERE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Keban baraj gölünde amatör balıkçıların oltasına 30 kiloluk turna takıldı
images

Bahçede kedi ile yılanın kısa mücadelesi cep telefonuna yansıdı
images

Sarsıntı anında Tokmanaklı'da yamaçtan kopan kaya mahallede paniğe yol açtı
images

Karapınar'da jeokamp: jeoparkın jeoturizm potansiyelini sergileyen ilk etkinlik

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kütahya Belkavak’ta koordineli müdahale yangını büyümeden söndürdü

Tarihi topraklarda teknoloji coşkusu: TEKNOFEST Güneydoğu 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Kayseri ticaret borsasında yeni dönem: Bağlamış güven tazeledi

Jandarma motosiklet timleri KPSS adayını kapılar kapanmadan yetiştirdi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip