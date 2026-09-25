Kişisel veriler hedef olan 'Dragon Hackerz' paneline operasyon: iki şüpheli gözaltına alındı

Operasyonun kapsamı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma çerçevesinde, Millî İstihbarat Teşkilatı, Siber Güvenlik Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonun hedefi, kişisel verilerin izinsiz sorgulanmasına ve erişimine olanak sağlayan yasa dışı panelin yöneticileriydi.

Panelin işleyişi ve verilerin boyutu:

Soruşturma bulgularına göre, 'Dragon Hackerz' isimli panel üzerinden 101 milyon kişiye ait kimlik verisinin ve 118 milyon GSM numarasının sorgulanıp erişilmesine imkan sağlandığı tespit edildi. Panelin nasıl işlettiği ve erişim kanallarının kapsamı hakkında çalışmalar sürüyor.

Yakalama, deliller ve soruşturmanın durumu:

24.09.2026 tarihinde düzenlenen operasyon neticesinde 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiş olup, elde edilen veriler üzerinden adli inceleme gerçekleştiriliyor. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, konunun siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde takip edildiği ve kamuoyunun bilgilendirildiği belirtildi. Resmî süreç tamamlanana dek soruşturma adımlarının devam edeceği vurgulandı.

Olay, veri güvenliği ve kişisel verilerin korunmasının önemini bir kez daha ortaya koyarken, yetkili birimler ihbar ve tespit mekanizmalarını güçlendirerek benzer yasa dışı erişim girişimlerine karşı önlemlerini artırdıklarını açıkladı.

ANKARA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, 101 MİLYON KİMLİK VERİSİ İLE 118 MİLYON GSM NUMARASININ SORGULANIP ERİŞİLMESİNE İMKAN SAĞLAYAN "DRAGON HACKERZ" İSİMLİ PANEL ÇETESİ MENSUBU 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.