dağıtım töreni ve katılımcılar:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla çiftçilere yüzde 50 hibeli 20 bin sumak fidanı dağıttı. Uygulama, özellikle sulama imkânı sınırlı ve engebeli arazilerde alternatif gelir kaynakları oluşturmayı hedefliyor.

Dağıtım töreni Nizip ilçesi Uluyatır Köyü'nde gerçekleştirildi. Törende Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, Gaziantep Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit ve Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz hazır bulundu.

sumak ve bölge tarımı için taşıdığı önem:

Sumak, Gaziantep’in coğrafi işaret tescilli tarım ürünlerinden biri olarak kentin gastronomi kültüründe önemli yer tutuyor. Bitkinin derin, suyu iyi süzen kireçli ve kayalık arazilerde yetişebilmesi, sulama imkânı kısıtlı kıraç arazilerde değerlendirilebilmesini sağlıyor. Bu özellik, bölge tarımında verimli olmayan arazilerin üretime kazandırılmasına olanak tanıyor.

Belediyenin desteğiyle amaçlanan, sadece ekim alanlarını genişletmek değil; aynı zamanda çiftçilerin gelir kaynaklarını uzun vadede çeşitlendirerek tarımsal dayanıklılığı artırmak. Destek programı, bölgeye uygun bir türün yaygınlaştırılması ile kırsal kalkınmaya katkı sağlamayı hedefliyor.

dikimden verime ve sürdürülebilirlik perspektifi:

Dikimden itibaren sumak, ikinci yılda meyve vermeye başlıyor; beşinci veya altıncı yılda tam verime ulaşabiliyor ve 20-25 yıl boyunca düzenli ürün sağlayabiliyor. Bu zaman çizelgesi, çiftçilere uzun vadeli gelir öngörüsü sunarken aynı zamanda sürdürülebilir üretim imkânlarını güçlendiriyor.

Törende söz alan Başkan Fatma Şahin, uygulamanın gerekçesini ve bilimsel yaklaşımı vurgularken şu ifadeleri kullandı: "Kuraklık oluyor. Biz bu sumağı niye veriyoruz? Kurağı suya dayanıklı. Sumak ekşisi yapacağı sumak yok. İşte şu anda bu yaptığımız çalışmayla sumak önemli. Pandemi döneminde bilim dünyası dedi ki ‘Eğer sumak yersen hasta olmazsın’ dedi. Sumak ye, sumak ek ya, sumak ekşisi yap ya. Allah sana şifayı da vermiş. Ama Allah sana aklını da kullan demiş. ‘Akıllı ol ya kulum’ demiş. İşte tam yapmaya çalıştığımız şey şu. Bilimsel çalışıyoruz"

Belediye yetkilileri, sağlanan fidan desteğinin özellikle sulama imkanının sınırlı olduğu alanlarda üretimi canlandıracağını, kıraç arazilerin ekonomik değerlendirilmesine katkı sunacağını ve bölge tarımının çeşitlenmesine olumlu etki yapacağını belirtiyor.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR’DEN ÇİFTÇİLERE 20 BİN SUMAK FİDANI DESTEĞİ