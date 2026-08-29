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Kışlacık'ta yangın sonrası toparlanma ve kurumlar arası koordinasyon

Emirhan Arıkan, Kışlacık'ta AFAD, Türk Kızılay ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, yangın sonrası ihtiyaçları yerinde değerlendirdi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Aslı Han

Kışlacık'ta yangın sonrası toparlanma ve kurumlar arası koordinasyon

Kışlacık'ta yangın sonrası toparlanma ve kurumlar arası koordinasyon

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, Kışlacık köyünde meydana gelen yangının ardından bölgeyi yeniden ziyaret ederek, yangından etkilenen alanlarda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette, sahadaki uygulamaların durumu ve köylülerin talepleri ele alındı.

Kurumların sahadaki çalışmaları:

Ziyarette, AFAD ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar, Türk Kızılay ekiplerince yangından etkilenen vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen destek faaliyetleri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi alındı. Yetkililer, saha raporları ve yürütülen faaliyetler hakkında Kaymakam Arıkan'ı bilgilendirdi.

vatandaşların ihtiyaçları ve koordinasyon:

Ziyarette, köy sakinlerinin öncelikli ihtiyaç ve talepleri yerinde değerlendirildi. İlgili kurumların koordinasyon içinde hareket ettiği, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda destek ve tespit çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi. Vatandaşlarla doğrudan iletişim kurularak ihtiyaçların anlık takibi sağlandı.

Saha incelemeleri sonrası yetkililer, çalışmaların koordineli biçimde devam edeceğini ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

KIŞLACIK KÖYÜNDE YANGIN SONRASI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

KIŞLACIK KÖYÜNDE YANGIN SONRASI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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