Kitaplarla dinlenen 55 yıllık terzi

nezir canpolat'ın mesleğe yolculuğu:

Gaziantep Şahinbey ilçesindeki Tarihi Bey Mahallesi'nde 15 metrekarelik dükkanında çalışan Nezir Canpolat, mesleğe 12 yaşında çırak olarak başladı. Toplamda 55 yıldır terzilik yapan Canpolat, 1984'ten bu yana aynı iş yerinde müşterilerine hizmet veriyor. İşini el emeğiyle sürdüren usta, günün erken saatlerinde işinin başına geçip geç saatlere kadar çalışıyor.

çıraklıktan usta düzeyine:

Canpolat, sektörde makineleşme ile birlikte el işinin rekabet güçünün zayıfladığını vurguluyor. '1970 yılında çırak olarak bu işe girdik. O günden bugüne terziliğe devam ediyoruz,' diyen Canpolat, konfeksiyon üretimiyle el işçiliğinin karşılaştırılamayacağını anlatıyor. Kendi ifadesiyle bir elbise on günde bitse de konfeksiyon on günde on bin parça üretebiliyor; bu nedenle mesleğin verimliliğinin düştüğünü belirtiyor.

Canpolat, mesleğe dair kişisel bağlılığını da şu sözlerle aktarıyor: 'Şuanda 68 yaşındayım. Bu meslekten başka alternatifim yok. Bu işte doğduk bu işte büyüdük. Bu işi de ölünceye kadar sürdürmeye çalışacağız.' Ancak ustanın bir üzüntüsü var: benden sonra bu mesleği sürdürecek kimsenin olmaması. Eskiden çıraklık yaygındı; ilköğretimin 8 yıla çıkması ve gençlerin farklı mesleklere yönelmesiyle çıraklıkta azalma yaşandı. Canpolat yetiştirdiği bir çırağın bile terzilik yerine emlakçılığı tercih ettiğini aktarıyor.

kitaplarla geçen boş vakitler ve öneriler:

Canpolat iş dışında zamanını okumaya ayırmış; iş yerinin bir bölümünü kitaplığa dönüştürdü ve her gün ortalama 50 sayfa kitap okuyor. Boş vakitlerini 'beyin jimnastiği' için değerlendirdiğini söyleyen usta, okumanın insanı zenginleştirdiğini düşünüyor: 'Kitap okumak, dünyanın en zeki, en güzel insanıyla sohbet etmek anlamına geliyor. Okumak insanın içinden gelmeli, zorla kitap okuyamazsın.'

Gençlere de kitap okumayı öneren Canpolat, teknolojinin ilerlemesiyle pek çok zanaatın makineleştiğini ve el sanatlarının geri planda kaldığını belirtiyor. Kendi sözleriyle 'Tüm gençler, okusun ve kendini geliştirsin.' mesajını veriyor.

Nezir Canpolat için terzilik sadece ekmek kapısı değil, yaşamın bir parçası; dükkanındaki makas, iğne ve terazilerle geçen yılların yanına şimdi raflarda kitaplar eklenmiş durumda. Usta, mesleğini sağlığı el verdiği sürece sürdürmeyi ve boş vakitlerini okumayla doldurmayı sürdürecek.

55 yıllık terzi, boş vakitlerini kitap okuyarak geçiriyor