Kitlesel protesto Atina'da öğrenciler ve öğretmenler ücretsiz eğitim istedi

Atina'da kitlesel eylem:

Atina'nın Propileia Meydanı'nda öğrenciler ve öğretmenler, kamusal eğitime daha fazla bütçe ayrılması, ücretsiz eğitim ve okullarda güvenli altyapı talebiyle sokaklara çıktı. Gösteriler, Yunanistan Anayasası'nın 16. maddesinde yapılması planlanan ve özel üniversitelerin önünü açacağı öne sürülen değişiklik teklifine tepki olarak da şekillendi.

eğitim koşulları ve talepler:

Yunanistan Ortaöğretim Devlet Okulu Öğretmenleri Federasyonu (OLME) tarafından ilan edilen iş bırakma eylemi kapsamında birçok öğretmen gösterilere katıldı ve okulların fiziki altyapısındaki kötüleşmeye dikkat çekti. Göstericiler, okullara ayrılan bütçenin artırılmasını, eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesini ve ücretsiz kamusal eğitim sağlanmasını istedi.

güvenlik önlemleri ve tepkiler:

Atina kent merkezinde yoğun güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, öğrencilere yönelik geniş çaplı kimlik kontrolleri yaptı; öğrenci derneklerinin müdahalesi üzerine bazı kontrollerin gerçekleştirilemediği aktarıldı. Üniversite metro istasyonu yerel saatle 09.30'dan itibaren hizmete kapatılırken bu karar protestocular tarafından ulaşımı zorlaştırdığı gerekçesiyle eleştirildi.

Patra kentinde ise eylemciler, son dönemde öğrencilere yönelik yaşanan aşırı sağcı saldırıları kınadı; pankartlarda "Mahallelerimizde faşistlere yer yok" ve "Öğrencilerin hak ettiği budur: Ücretsiz kamusal eğitim ve güvenli okul altyapısı" sloganları öne çıktı. Bazı pankartlarda Fransa'daki öğrenci eylemlerine atıfta bulunularak "Fransa öncülük ediyor" ifadesi taşındı.

YUNANİSTAN’IN BAŞKENTİ ATİNA’DA ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER, KAMUSAL EĞİTİME DAHA FAZLA BÜTÇE AYRILMASI, ÜCRETSİZ EĞİTİM VE GÜVENLİ OKUL ŞARTLARININ SAĞLANMASI TALEBİYLE SOKAĞA ÇIKARAK, ÖZEL ÜNİVERSİTELERİN ÖNÜNÜ AÇACAK ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ PROTESTO ETTİ.