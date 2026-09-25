Kıvılcım sera ve depoya sıçradı; Bilecik'te ot yangını söndürüldü

Bilecik'te ot yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Yangın, Bilecik'in Söğüt ilçesi Hamitabat Köyü'nde başladı. Alınan bilgilere göre elektrik kablolarından çıkan kıvılcım otluk alanda tutuşmaya yol açtı. Rüzgârın etkisiyle alevler yayıldı ve çevredeki yapılara yöneldi.

yangının çıkışı ve yayıldığı alanlar:

Otluk alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü; alevler bir sera ile yakınındaki bir depo alanına sıçradı. Yangında bu alanlarda hasar meydana geldi.

müdahale ve soruşturma:

Orman İşletme Müdürlüğü ve Söğüt Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve alevler kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili olarak Jandarma inceleme başlattı.

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