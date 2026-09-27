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Kıyı ulaşımında dönüm noktası: Çeşmeli-Kızkalesi otoyolunda sona geliniyor

Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde yürütülen otoyol çalışmalarında fiziki gerçekleşme yüzde 98'e ulaştı; proje seyahat süresini 2,5 saatten 18 dakikaya indirecek.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kıyı ulaşımında dönüm noktası: Çeşmeli-Kızkalesi otoyolunda sona geliniyor

Proje genel görünümü:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu’nun Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, projenin kapsamı hakkında detayları paylaştı ve "Bugün itibarıyla projemizin genelinde yüzde 98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık" dedi.

Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi, 41 kilometre otoyol ve 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre uzunluğunda planlandı. Proje kapsamında 6 kavşak, toplam 10 bin 116 metre uzunluğunda 7 tünel ile bin 633 metre uzunluğunda 5 viyadük inşa ediliyor. Ayrıca 2 bin 734 metre uzunluğunda 33 köprü ve üst geçit, 3 bin 655 metre uzunluğunda 34 alt geçit ile 10 bin 108 metre uzunluğunda 74 menfez yer alacak.

Proje alanında ayrıca 2 otoyol hizmet tesisi, bir bakım işletme merkezi ve bir tünel işletme merkezi kurulacak.

Ulaşım, ekonomik ve çevresel kazanımlar:

Bakan Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi’nin özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiğe önemli bir çözüm getireceğini vurguladı. Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin önemli bir bölümünün otoyola aktarılacağı projeyle, yaz dönemlerinde 2,5 saate varan seyahat süresinin 18 dakikaya düşürüleceği ifade edildi.

Ekonomik kazanımlara ilişkin verilen rakamlara göre, zamandan yıllık 2,7 milyar lira, akaryakıttan ise 338 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlanacak. Projenin çevresel etkisi de öne çıkarıldı; yıllık 17 bin 100 ton karbon emisyonu azalımı hedefleniyor.

Bölgesel bağlantılar ve lojistik etkiler:

Uraloğlu, otoyolun Mersin kıyı kesimlerindeki turizm merkezlerinin Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu ile bağlanacağını söyleyerek, D400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına ulaşmasına imkan tanınacağını belirtti. Otoyolun Çukurova Uluslararası Havalimanı erişimini kolaylaştıracağı ve bölgedeki turizm, sanayi ile tarımsal üretime katkı sağlayacağı vurgulandı.

Proje aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası ulaştırma koridorları açısından stratejik öneme sahip; Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu, Mersin limanları, üretim merkezleri ve mevcut otoyol ağı arasındaki bağlantıları güçlendirerek Kalkınma Yolu’nun karayolu ayağına altyapı desteği sağlayacak. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun devamı niteliğindeki projeyle Mersin-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa aksında kesintisiz otoyol bağlantısı güçlendirilecek.

Sonraki etap olan Kızkalesi-Taşucu Kesimi tamamlandığında otoyol bağlantısı Taşucu Limanına kadar uzayacak; bu sayede Mersin Limanı üzerindeki yoğunluğun azaltılmasına katkı sağlanırken Taşucu Limanı’nın lojistik sistem içindeki etkinliği artırılacak. Bölgeden yetiştirilen turfanda sebze, meyve ve narenciye gibi tarımsal ürünler Ankara ve İstanbul gibi büyük tüketim merkezlerine daha kısa sürede ulaştırılacak, üretim merkezlerinden limanlara ve iç pazarlara uzanan lojistik zinciri güçlenecek.

Uraloğlu, yapım çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek projenin genelinde tekrar yüzde 98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşıldığını kaydetti.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU (ARŞİV)

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU (ARŞİV)

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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