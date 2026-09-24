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Kıyıda ikinci gün: Avsallar İncekum açıklarında hortum tekrar görüldü

Meteoroloji uyarısı altındaki Alanya'da Avsallar İncekum açıklarında 2 gün üst üste deniz üzerinde hortum görüldü; kısa süre sonra kayboldu.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kıyıda ikinci gün: Avsallar İncekum açıklarında hortum tekrar görüldü

olayın gelişimi:

Alanya'da sabah saatlerinde başlayan fırtına sahil kesimlerinde etkili oldu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısında bulunduğu bölgede, Avsallar Mahallesi İncekum sahili açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu. Hortum bir süre deniz üzerinde görüldü ve daha sonra gözden kayboldu.

meteoroloji uyarısı ve fırtına etkisi:

Fırtına özellikle kıyı hattında hissedilirken, gökyüzünde ve deniz yüzeyinde değişiklikler kaydedildi. Bölge sakinleri ve sahil üzerinde bulunanlar hortumları gözlemledi; yetkililer, kısa süreli görülen bu oluşumların dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

aynı noktada tekrar görülmesi:

Bölgede dikkat çeken nokta, hortumun 2 gün üst üste aynı yakınlarda ortaya çıkmış olması. Dün yaşanan sağanak yağışın ardından tekrar oluşan hortumun aynı noktada görünmesi, gözlemlerin bölgedeki hava ve deniz koşullarıyla bağlantılı olduğunu düşündürüyor. Olay kısa süreli ve denizde meydana geldiği için kara yapısına zarar verdiğine veya can kaybına neden olduğuna dair bildirim yapılmadı.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDUĞU ALANYA’DA FIRTINA ETKİLİ...

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDUĞU ALANYA’DA FIRTINA ETKİLİ OLURKEN, AVSALLAR MAHALLESİ İNCEKUM SAHİLİ AÇIKLARINDA DENİZ ÜZERİNDE 2 GÜN ÜST ÜSTE HORTUM ÇIKTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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