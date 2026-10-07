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Kıyıda kaybolan 62 yaşındaki balıkçı için aramalar dördüncü gününde

Zonguldak Ilıksu mevkisinde kaybolan 62 yaşındaki Erdin Yılmaz için arama çalışmaları dördüncü günde; jandarma, AFAD ve Sahil Güvenlik havadan, denizden ve karadan arıyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kıyıda kaybolan 62 yaşındaki balıkçı için aramalar dördüncü gününde

Olayın seyri

İddiaya göre, 3 Ekim günü evinden ayrılan ve balık tutmak için kıyıya giden 62 yaşındaki Erdin Yılmaz’dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine başlatılan çalışmalarda, Yılmaz’a ait otomobilin Ilıksu mevkisinde park halinde olduğu tespit edildi. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Arama yöntemleri ve görevli ekipler:

Arama çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri katılıyor. Ekipler dördüncü günde denizde, havada ve karada eş zamanlı arama yürütüyor. Denizde 17 dalgıç görev alırken, su altı kameralarıyla tarama yapılıyor. Havadan tespit için özel donanımlı drone’lar kullanılırken, sahil ve kayalık alanlarda jandarma ile AFAD ekipleri karadan arama sürdürüyor.

Aramanın durumu ve beklentiler:

Çalışmaların dördüncü güne taşınması nedeniyle ekiplerin sahada koordinasyonu ve kullanılan teknik donanım öne çıkıyor. Yetkililer, aramaların titizlikle devam ettiğini ve bulunana kadar operasyonların süreceğini belirtiyor. Aile ve yakınları da bölgedeki aramalara umutla bakıyor; ekiplerin önceliği bölgenin karada ve denizde sistematik taranmasıdır.

Zonguldak’ta balık tutmak için geldiği kayalıklarda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 4....

Zonguldak’ta balık tutmak için geldiği kayalıklarda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 4. gününde

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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