Kıyıköy sahilinde hareketsiz bulunan yunus yürüyüşçüleri alarma geçirdi

Olay yeri ve ilk tespit:

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki Uzunkum Plajı'nda yürüyüş yapan bir vatandaş kıyı şeridinde hareketsiz halde yatan bir yunus fark etti. Vatandaşın durumu yetkililere bildirmesi üzerine plajda yürüyüş yapan diğer kişiler de sahildeki hayvanın dikkati çektiğini gördü.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre sahile vuran yunus canli olarak değil, ölü halde bulundu. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye gelen yetkililer ve görevliler durumla ilgili kayıt tuttu.

İnceleme süreci:

Olayla ilgili olarak, sahile vuran yunusun kesin ölüm nedeninin yapılacak tetkik ve incelemelerin ardından belirleneceği bildirildi. Yetkililer tarafından başlatılacak inceleme sonucunda, ölüm nedenine ilişkin tıbbi ve teknik değerlendirmeler yapılacak.

Gözlemler ve beklenen adımlar:

Plajda yürüyüş yapanların haber vermesiyle olayın yetkililere ulaşması sağlandı. Yetkililer, yapılacak inceleme sonrası elde edilecek bulgular doğrultusunda kamuoyuna bilgi verecek ve gerekli tespitleri raporlayacak.

UZUNKUM PLAJI’NDA SAHİLE VURMUŞ ÖLÜ YUNUS BULUNDU