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kıyıköy'de doğrudan demokrasi merkezi olarak planlanan teşkilat binası açıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kıyıköy'de açılışta 'Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek hizmeti vatandaşın ayağına götüreceklerini belirtti.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 22:41

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EDİTÖR: Ayşe Şen

kıyıköy'de doğrudan demokrasi merkezi olarak planlanan teşkilat binası açıldı

Kıyıköy'de yeni teşkilat binası hizmete girdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırklareli programı kapsamında Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde partisinin yeni teşkilat binasının açılışına katıldı. Açılış töreninde partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Tekin, binanın sadece bir toplantı mekânı değil, doğrudan demokrasi uygulamalarının yürütüleceği bir merkez olacağını vurguladı.

Merkez, beldenin sorunlarını yerinde konuşacak:

Tekin, Kıyıköy teşkilat binasının beldenin problemlerin konuşulacağı, vatandaşların taleplerini ileteceği bir merkez olarak işlev görmesi gerektiğini söyledi. Açılışın anlamlı olabilmesi için binanın açılış gayesine uygun kullanılmasını istediklerini belirten Bakan, il ve ilçe yöneticileri ile milletvekillerinden de aynı hassasiyeti beklediklerini ifade etti.

‘Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ anlayışı:

Konuşmasında partinin kuruluş döneminden beri süregelen anlayışa değinen Tekin, 'Cumhurbaşkanımız belediye başkanıyken ve 2001 yılında AK Parti’yi kurarken ki mottomuz, "Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." Yani hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz' sözlerini aktardı. Tekin, vatandaşın yönetenlerin karşısında pasif değil, demokratik usullerle hak talep eden, saygın bir birey olarak kabul edileceğini belirtti.

Bakan, siyaseti bu algı ve anlayışla sürdürdüklerini, açılan mekanın da bu anlayışın pratiğe dökülmüş hali olacağını söyledi.

Hesap verme ve hizmet vurgusu:

Tekin, yapılanların hesabının düzenli aralıklarla vatandaş tarafından verildiğini hatırlatarak, '5 yılda bir biz yaptıklarımızın karnesini sizlerden alıyoruz' ifadesini kullandı. Belediye başkanları, il başkanları ve milletvekillerinin de bu değerlendirmelerle karşılaşacağını, elde edilen imkânların millet hizmeti için kullanıldığını vurguladı.

Son olarak Tekin, liderleri ve partilileri halkla doğrudan iletişime geçmeye, problemleri yerinde tespit edip çözmeye davet ederek, açılışın amaçlanan işlevi görmesi halinde bölge için kalıcı bir kazanım olacağını belirtti.

BURADA PARTİSİNİN KIYIKÖY BELDE TEŞKİLATI BİNASININ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILAN TEKİN, PARTİLİLER VE...

BURADA PARTİSİNİN KIYIKÖY BELDE TEŞKİLATI BİNASININ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILAN TEKİN, PARTİLİLER VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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