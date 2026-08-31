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Kıyıköy'de yasaklı alanda denize giren 23 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Kırklareli'nin Kıyıköy beldesinde gece saatlerinde denize giriş yasağına uymayan 23 yaşındaki B.A. boğularak hayatını kaybetti, kardeşi hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kıyıköy'de yasaklı alanda denize giren 23 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Kıyıköy'de deniz faciası: genç hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde, gece saatlerinde denize giriş yasağına rağmen denize giren 23 yaşındaki B.A. boğularak yaşamını yitirdi. Olay, genç ile birlikte denize giren kardeşinin durumu bildirmesi üzerine ortaya çıktı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde B.A. kardeşiyle birlikte kıyıya girenler arasında yer aldı. Bir süre sonra kardeşlerden biri denizde boğulma tehlikesisi geçirirken, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

müdahale ve sonrası:

Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından B.A.'nın denizden cansız bedeni çıkarıldı. Diğer kardeş olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Cenaze, işlemler için Vize Devlet Hastanesi morguna götürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililerce bildirilen temel unsur, olayın denize giriş yasağının bulunduğu bir saatte meydana gelmiş olmasıdır. Yapılan müdahaleler sonucu cenaze ve yaralıyla ilgili sağlık ve adli işlemler sürmektedir.

KIRKLARELİ’NİN VİZE İLÇESİNE BAĞLI KIYIKÖY BELDESİNDE, DENİZE GİRİŞ YASAĞINA RAĞMEN DENİZE GİREN...

KIRKLARELİ’NİN VİZE İLÇESİNE BAĞLI KIYIKÖY BELDESİNDE, DENİZE GİRİŞ YASAĞINA RAĞMEN DENİZE GİREN 23 YAŞINDAKİ GENÇ BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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