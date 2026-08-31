Kıyılarda yeni umut: Kastamonu balıkçıları sezona 'vira bismillah' dedi

sezon açılışı töreni

Kastamonu'da balıkçılar, genel av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından İnebolu ilçesine bağlı Özlüce Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen törenle yeni av sezonunu başlattı. Törende protokol üyeleri ve kooperatif temsilcileri bir araya gelerek balıkçılara kazasız, bereketli bir sezon diledi ve yeni dönemin umutlarını paylaştı.

vali dallı'nın mesajı:

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, konuşmasında Karadeniz kıyılarının hem doğal güzellikleri hem de ekonomik değeriyle ön plana çıktığını vurguladı. Dallı, ''Karadeniz’in bereketli sularına yeniden açılacak teknelerimizin, denize bırakılacak ağlarımızın ve binlerce ailenin ekmek kapısının yeni sezonunu hep birlikte başlatmanın heyecanını yaşıyoruz'' diyerek balıkçılara hayırlı dileklerde bulundu. Vali Dallı, sözlerini şu temenniyle sürdürdü: "Rabbim ağlarınızı balıkla, sofralarınızı bereketle, gönüllerinizi huzurla doldursun."

Vali Dallı, Kastamonu'da balıkçılığın 6 kıyı ilçesinde sürdürüldüğünü, sahil hattının İnebolu'dan Cide'ye, Abana'dan Çatalzeytin'e, Bozkurt'tan Doğanyurt'a uzanan yaklaşık 170 kilometrelik bir alanı kapsadığını hatırlattı. İlde 9 balıkçı barınağı ve 1 liman bulunduğunu, 234 ruhsatlı balıkçı gemisi, 977 ruhsat tezkereli balıkçı ve 597 amatör balıkçı ile her yıl binlerce ton su ürününün ekonomiye kazandırıldığını belirtti.

sektörel veriler ve uygulamalar:

Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Özcan Gazioğlu ise sektör verilerine ve uygulamalara değindi. Gazioğlu, av faaliyetlerinin izlenmesi amacıyla kullanılan BAGİS sisteminin balıkçı gemilerinin konumu, hızı ve av faaliyetlerine ilişkin verileri kayıt altına aldığını, bunun denetimlerin etkinliğini artıracağını söyledi. Ayrıca 2025 üretim verilerine göre toplam 13 bin 335 ton su ürünü elde edildiğini, bunun 8 bin 190 tonunun kum midyesi, 3 bin 109 tonunun hamsi ve kalanının çeşitli balık türlerinden oluştuğunu açıkladı.

Gazioğlu, küçük ölçekli balıkçıların desteklendiğini de belirterek 2026 yılında 203 balıkçı teknesi için toplam 1 milyon 940 bin lira destekleme ödemesi yapıldığını kaydetti. Sürdürülebilir avcılığın önemine vurgu yapan Gazioğlu, av yasaklarına, boy ve dönem sınırlamalarına ve kullanılan av araçlarına uyulmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

meclis çalışması ve kooperatif beklentileri:

Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, TBMM'de kurulan balıkçılık ve su ürünleri araştırma komisyonunun çalışma sürecini anlattı. Ekmekci, komisyonun İnebolu'da saha çalışması yaptığını, balıkçıların ve paydaşların sorunlarının yerinde dinlendiğini ve bu çalışmaların sonucunda kapsamlı bir raporun hazırlanıp Bakan İbrahim Yumaklı'ya sunulduğunu söyledi. Ekmekci, rapor doğrultusunda sektörde olumlu düzenlemeler yapıldığını görmekten memnuniyet duyduğunu ekledi.

Özlüce, Yunus ve Köroğlu Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Satı Çelik de yeni sezondan beklentilerini paylaştı: "Yeni av sezonunun hem küçük ölçekli balıkçılar hem de gırgır ve büyük ölçekli balıkçılık yapanlar için bereketli, bol kazançlı ve kazasız belasız bir sezon olmasını diliyorum." Çelik, Özlüce Balıkçı Barınağı'nın ildeki 10 barınaktan biri olduğunu ve burada 44 ruhsatlı balıkçı teknesi bulunduğunu belirtti.

Törenin sonunda katılımcılar yeni sezon için dua etti ve balıkçı tekneleri gece denizine açılmadan önce iyi dileklerle uğurlandı. Etkinlikte vurgulanan ortak mesaj, mesleğin zorlu koşullarına rağmen sürdürülebilirlik ve deniz kaynaklarının korunmasının önemiydi; yetkililer, balıkçılarla dayanışmayı sürdürme ve sorunlara çözüm üretme taahhüdünü yineledi.

KASTAMONU’DA 2026-2027 YILI BALIKÇILIK AV SEZONUNUN BAŞLAMASI NEDENİYLE AÇILIŞ PROGRAMI DÜZENLENDİ.