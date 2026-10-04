Kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta tezgâhlarda denizle tatlı su buluşması

pazardaki hareketlilik:

Denize kıyısı olmamasına rağmen Kahramanmaraş'ta balık tezgâhları sezonun başlamasıyla birlikte canlandı. Vatandaşlar hem deniz hem de kentte üretilen tatlı su balıkları arasından seçim yapabiliyor. Tezgâhlarda sunulan balıkların kilogram fiyatları türüne ve büyüklüğüne göre 200 ila 1000 lira arasında değişiyor.

Şehir merkezindeki pazarda görülen hareketlilik, hem taze tüketime hem de ihraç edilen ürün hacmine işaret ediyor. Satıcılar, sezon açılışıyla birlikte çeşitlerde artış olduğunu ve talebin ilk günlerden itibaren yükseldiğini belirtiyor.

üretim ve ihracat:

Kahramanmaraş, tatlı su balığı üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri konumunda. Menzelet ve Sır barajlarından çıkarılan ve kentte yetiştirilen alabalık ile sazan gibi türler pazarda yer alıyor. Kentte bulunan 68 işletme yıllık yaklaşık 20 bin ton balık üretiyor ve bu üretim iç piyasanın yanı sıra 54 ülkeye ihraç ediliyor.

Özellikle alabalık ve Türk somonu üretiminde öne çıkan Kahramanmaraş, su ürünleri sektöründe bölgesel bir merkez olarak değerlendiriliyor. Bu durum hem üretim altyapısını hem de kent ekonomisine sağlanan katkıyı güçlendiriyor.

tezgah çeşitleri ve fiyatlar:

Tezgâhlarda hamsi, palamut, levrek ve çipura gibi deniz balıklarının yanı sıra Menzelet ve Kılavuz barajlarından çıkan alabalık ve sazan gibi tatlı su türleri de satışa sunuluyor. Satıcılara göre palamut çeşitliliği yüksek; Karadeniz palamudu 500–700 lira, Karadeniz somutu yaklaşık 400 lira civarında seyrediyor. Yayın balığının et hali ise kilogramı 500 lira olarak belirtiliyor.

Balıkçı Hakan Gürbak, "Türkiye’nin genelinde olduğu gibi balık sezonumuz başlamıştır. Palamut çeşitliliği çok fazladır. Kahramanmaraş’ta temiz su balık üretiminde lider bir şehirdir. Fiyatlar uygundur ve yayın balığının et hali kilogramı 500 lira. Bu tür balıklar Menzelet Barajı’mızda çıkıyor. Diğer balık fiyatlarımız ise 200 lira ile 1000 lira arasında değişiyor. Karadeniz palamudumuz 500-700 arası, Karadeniz somutu ise 400 lira arası gidiyor. Izgara düşünenler için levrek güzel oluyor. Balık üretiminde Türkiye’de ilk üçteyiz. Başarılı bir istatistik ve Menzetlet ve Kılavuz Barajımızda tatlı su balık üretiminde güzel bir üretim yapılmaktadır" dedi.

Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı ise, "Balık sezonumuz başlamıştır. Kahramanmaraş adeta alabalık ve Türk somunun başkentidir. İhracatta ön sıralarda yer alan ve üretim de ilk üçte yer alan bir şehirdir. Bu anlamda balıkçılar olarak satışımıza başladık. Kahramanmaraş ihracat yapan önemli şehirlerden birisi 54 ülkeye ihraç yapan bir şehir. Bizler de balıkçılar olarak şehrimizde gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Müşteri Adem Gürbak da pazar hakkında, "Balık pazarına alışverişe geldim. Balıklar gayet taze balık üretiminde ve tüketimde de ilk sıralardayız. Balık pazarında taze deniz ve tatlı su balıkları çeşitleri var. Balık sağlık herkes biliyor, insanların tüketmesini tavsiye ediyorum" diyerek memnuniyetini aktardı.

Sezonun devam etmesiyle birlikte pazardaki çeşitlilik ve üretim hacminin yerel ekonomiye katkısı izlenmeye devam edecek. Satıcılar ve üreticiler, talebin sürdürülebilir olması için üretim ve lojistik süreçlerini canlı tutmayı hedefliyor.

BALIKÇI HAKAN GÜRBAK