Yozgat'ta Dünya Balıkçılık Günü etkinliği

Denize kıyısı olmayan Yozgat'ta 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü kapsamında kent merkezindeki Gazi Mustafa Kemal İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen programda yaklaşık 300 öğrenciye su ürünleri ve balık tüketiminin faydaları anlatıldı. Etkinlik, yerel tarım kurumlarının katılımıyla hem bilgilendirici sunumlar hem de ikramlar içerdi.

Programda neler oldu:

Etkinlik, Yozgat Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Nermin Çetin'in "Su Ürünleri Tanıtımı ve Balık Tüketiminin Önemi" başlıklı sunumuyla başladı. Sunumun ardından kurum personeli öğrencilerle sohbet ederek sorularını yanıtladı. Protokol üyeleri ve öğrencilere balık ekmek ikramı yapıldı; programa ilişkin hediyeler de katılımcılara dağıtıldı.

İstatistikler ve hedefler:

Yozgat Tarım Orman Müdürü Ömer Şentürk, konuşmasında ülkenin üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu ve güçlü bir su ürünleri altyapısına sahip bulunduğunu hatırlattı. Şentürk, ilin sınırları içinde sulama ve enerji amaçlı oluşturulmuş, su ürünleri yetiştiriciliğine de elverişli 35 adet göl, gölet ve baraj bulunduğunu; bunların içinde DSİ ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izinli olarak faaliyet gösteren 20 tesis olduğunu söyledi. Bu tesislerin kurulu kapasitesinin 3 bin 200 ton, yıllık ortalama üretimin ise 550 ton seviyesinde olduğunu belirtti.

Şentürk, ildeki mevcut doğal potansiyele rağmen kişi başına düşen yıllık balık tüketiminin istenen düzeyde olmadığını vurgulayarak balığın yüksek kaliteli protein, omega-3 yağ asitleri, vitamin ve mineraller açısından zengin olduğuna dikkat çekti. Balığın başta kalp-damar sağlığı olmak üzere beyin gelişimi ve bağışıklığın güçlenmesi gibi pek çok alanda önem taşıdığını ifade etti.

Çocuklara balık alışkanlığı kazandırma:

Müdür Şentürk, sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için sofralarda balığın daha fazla yer alması gerektiğini söyleyerek özellikle çocuklar ve gençler için "mevsiminde haftada en az 2 kez balık tüketimi alışkanlığının kazandırılmasının" önemini vurguladı. Ayrıca Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla tüm ilçelerde bilgilendirme toplantıları yapıldığını ve merkezdeki okulda da benzer etkinliklerle yaklaşık 300 öğrenciye bilgilendirme, balık ekmek ve hediyeler sunulduğunu belirtti.

Programın nihai hedefi, genç nesillerde balık tüketimini artırmak ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını güçlendirmek olarak öne çıktı; Müdür Şentürk konuşmasını "Amacımız çocuklarımıza balık yeme alışkanlığını kazandırmaktır" diyerek sonlandırdı.

YOZGAT’TA, 21 KASIM DÜNYA BALIKÇILIK GÜNÜ ÖĞRENCİLERE BALIK EKMEK İKRAMIYLA KUTLANDI.-