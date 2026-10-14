Kız çocuklarına sporla ilham: Eker Spor Kulübü öğrencilerle buluştu

etkinlikte öne çıkanlar:

9 Ekim'de, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamındaki özel program çerçevesinde okul kampüsünde düzenlenen "İlham Veren Buluşma" etkinliğinde Eker Spor Kulübü 2. Lig Kadın Takımı sporcuları öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte, Eker Spor Kulübü Başkanı Ece Eker ile Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Yılmaz de hazır bulundu.

eğitim ve spor iş birliği:

Buluşmada, eğitim bursuyla Bursa'da bir okulda öğrenim gören sporcu öğrencilerin hem akademik hem sportif gelişimlerini nasıl sürdürdükleri paylaşıldı. Öğrenciler, akademik çalışmalarını devam ettirirken aynı zamanda Eker Spor Kulübü bünyesinde antrenmanlara katılıyor ve okulun kız voleybol takımının kadrosunda yer alarak okullarını müsabakalarda temsil edecekler. Bu modelle genç sporculara, yeteneklerini geliştirebilecekleri ve eğitimle spor arasında denge kurabilecekleri bir ortam sunulduğu vurgulandı.

sporun katkıları ve forma hediyesi:

Söyleşide sporcular, voleybol yolculuklarını ve kariyer deneyimlerini paylaşırken katılımcı öğrencilerin soruları üzerine sporun yalnızca fiziksel gelişim değil; özgüven, disiplin, dayanışma ve hedef belirleme gibi becerilere katkısı üzerinde duruldu. Programın sonunda, Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel olarak toplam 11 forma öğrencilere armağan edildi. Ersin Yılmaz formaların birini okula hediye ederken, kalan 10 Eker Spor Kulübü forması öğrenciler arasında düzenlenen çekilişle dağıtıldı.

Etkinlik, sporun genç kızların gelişiminde oynadığı rolü somut örneklerle ortaya koyarken, iş birliğinin sürdürülebilirliği ve benzer projelerin yaygınlaştırılmasının önemine işaret etti.

ÖĞRENCİLER, DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ’NDE KADINLAR 2’NCİ LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN EKER SPOR KULÜBÜ 2’NCİ LİG KADIN TAKIMI İLE BİR ARAYA GELDİ. ‘İLHAM VEREN BULUŞMA’ BAŞLIKLI ETKİNLİKTE, SPORUN VE EĞİTİMİN KIZ ÇOCUKLARININ GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ, TAKIM RUHUNUN ÖNEMİ VE HAYALLERİN PEŞİNDEN GİTMENİN DEĞERİ ÜZERİNE PAYLAŞIMLAR YAPILDI.