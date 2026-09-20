Kız meselesi kavgası Eskişehir'de bıçaklı yaralanmaya dönüştü: üç şüpheli tutuklandı

olayın gelişimi:

Eskişehir'in Çifteler ilçesi Adalar Mahallesi'nde 18 Eylül'de meydana gelen olayda, iddiaya göre "kıza laf atma" meselesi nedeniyle çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışma taraflardan biri olan Mesut K. (42) ile M.Ç. arasında büyüdü ve olay yerinde şiddet uygulandı.

yaralanmanın ayrıntıları:

İddialara göre, kavga sırasında yanında bıçak bulunduran M.Ç., Mesut K.'yi karnının sol alt kısmından bıçakladı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, yaralının sağlık durumu ağır olarak bildirildi.

yakalanma ve adli süreç:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, saldırgan olduğu belirtilen M.Ç. ile beraberindeki iki kişiyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Çifteler Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkeme sürecinde yapılan sorgulamanın ardından M.Ç. ve beraberindeki iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve olayla ilgili diğer detayların adli süreç tamamlandıkça netleşeceğini belirtti.

Olay, yerel halkta güvenlik ve gençler arasındaki çatışmalar konusunda soru işaretleri oluştururken, yetkililer benzer olayların önlenmesi için vatandaşların ve kolluk kuvvetlerinin uyanık olmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

ÇİFTELER ADLİYESİ