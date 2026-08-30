Kız öğrencilere 391 yataklı konaklama desteği için yeni dönem başvuruları açıldı

yeni dönem başvuruları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi için farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ve barınma ihtiyacı bulunan kız öğrenciler için hizmet veren kız öğrenci misafirhanesinin 2026-2027 eğitim öğretim dönemi başvurularını başlattı. 136 oda ve 391 yatak kapasitesine sahip misafirhane, öğrencilerin güvenli ve düzenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmelerine katkı sunmayı amaçlıyor.

başvuru takvimi ve kayıt süreci:

Ön kayıtlar 30 Ağustos tarihinde başlayıp 11 Eylül'de sona erecek ve başvurular Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Çevrim içi ön kayıtların tamamlanmasının ardından kesin kayıt işlemleri Yurtlar ve Misafirhaneler Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılacak. Başvuru koşulları, ön kayıt ve kesin kayıt sürecine dair ayrıntılı bilgiye Alo 153 Çağrı Merkezi üzerinden ulaşılabiliyor.

misafirhanenin sunduğu imkanlar:

Yenişehir ilçesindeki misafirhane, sadece barınma sağlamıyor; öğrencilerin eğitim ve günlük ihtiyaçlarını gözeten alanlarla donatıldı. Tesiste yemekhane, kütüphane, bilgisayar odası, kantin, etüt odası, ütü odaları, çamaşırhane, ziyaretçi odası, mutfak ve revir gibi birimler yer alıyor. Bu yapı, öğrencilerin akademik çalışmalarını sürdürebilecekleri ve sosyal yaşamlarını organize edebilecekleri bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi, misafirhane hizmetiyle il dışından gelen üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarını hafifletmeyi ve eğitim süreçlerini daha elverişli koşullarda sürdürmelerini desteklemeyi sürdürecek. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen öğrenciler belirtilen tarihler arasında çevrim içi başvuru yaparak ön kayıt işlemlerini tamamlayabilir; kesin kayıt için ilgili müdürlüğe başvuracaktır.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN, ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN İL DIŞINDAN KENTE GELEN VE BARINMA İHTİYACI BULUNAN ÖĞRENCİLERE HİZMET SUNDUĞU KIZ ÖĞRENCİ MİSAFİRHANESİ İÇİN 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLADI. 391 YATAK KAPASİTELİ MİSAFİRHANE İÇİN BAŞVURULAR 11 EYLÜLE KADAR ÇEVRİM İÇİ ALINACAK.