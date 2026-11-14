Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Kız öğrencilere sanayi odaklı mesleki eğitim için protokol

BUSİAD ile Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle 'Fabrikadan Sınıfa' projesi kız öğrencilere sanayi odaklı eğitim ve staj sunacak.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kız öğrencilere sanayi odaklı mesleki eğitim için protokol

Bursa'da 'Fabrikadan Sınıfa' ile kız öğrencilerin mesleki yol haritası çiziliyor

BUSİAD ile Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü, lise düzeyindeki kız öğrencilerin sanayiyle doğrudan temas kurarak mesleki becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Protokol, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ile BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Hatunoğlu tarafından resmiyet kazandı.

Protokolün kapsamı:

Proje kapsamında yer alan 'Fabrikadan Sınıfa' girişimiyle öğrencilerin dijital, kişisel, toplumsal ve endüstriyel yetkinlikleri güçlendirilecek. Seçilen öğrencilere BUSİAD üyesi işletmelerde beceri eğitimi ve staj imkânı sağlanması planlanıyor; ayrıca işletmelerin ihtiyaç ve imkânları doğrultusunda öğrencilerin istihdama öncelik tanınmasına yönelik düzenlemeler öngörülüyor.

Uygulama ve etkinlikler:

Okullarda mesleki yönlendirme ve farkındalık çalışmaları yapılacak; öğretmen ve öğrenciler için teknik geziler, mesleki eğitimler ve kariyer günleri düzenlenecek. Proje, deneyim paylaşımı toplantılarıyla sektör-profesyonellerinin rehberliğini öne çıkarırken yurt içi ve yurt dışı fuar ziyaretleriyle öğrencilerin geniş bir perspektif kazanmasını amaçlıyor.

Program ayrıca öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine katılımını, sergi ve festivallerde yer almalarını destekleyerek mesleki eğitimi sadece teknik bilgiyle sınırlamayıp sosyal ve kültürel deneyimlerle zenginleştirmeyi hedefliyor.

BURSA’DA KIZ ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ EĞİTİMİ İÇİN İMZALAR ATILDI

BURSA’DA KIZ ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ EĞİTİMİ İÇİN İMZALAR ATILDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İklim eğitiminin yaygınlaştırılması hedefiyle Türkiye İklim Okulu açıldı
images

Lüleburgaz'da çocuk hakları için bilinçlendirme çalışması
images

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Erdemir ile meslek yüksekokulu mezunları iç...
images

Küçük yaşta büyük bilinç: anaokulunda afet farkındalığı eğitimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı