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Kız yurdu çamaşırhanesinde ütü kaynaklı yangın kısa sürede söndürüldü

Bolu'nun Gerede ilçesinde bir kız yurdu çamaşırhanesinde ütüden duman ve alev çıktı; itfaiye müdahalesiyle yangın hemen söndürüldü, inceleme başladı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kız yurdu çamaşırhanesinde ütü kaynaklı yangın kısa sürede söndürüldü

olay ve müdahale:

Bolu'nun Gerede ilçesinde, Dayıoğlu Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki kız öğrenci yurdunun çamaşırhane bölümünde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre ütüden duman ve alev çıkması üzerine yetkililere haber verildi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale süreci:

Kısa sürede yurda ulaşan itfaiye ekipleri olay yerine müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü ve olumsuz bir durum yaşanmadı.

inceleme başlatıldı:

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE KYK KIZ ÖĞRENCİ YURDUNUN ÇAMAŞIRHANE BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN...

BOLU’NUN GEREDE İLÇESİNDE KYK KIZ ÖĞRENCİ YURDUNUN ÇAMAŞIRHANE BÖLÜMÜNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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