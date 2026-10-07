Kızılay Gazze’de üçüncü yılını doldurdu: su ve sağlık odaklı yardım sürüyor

Kızılay’ın Gazze operasyonu üçüncü yıla girdi

Türk Kızılay, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü insani yardım faaliyetlerini üçüncü yılında da aralıksız sürdürüyor. Bölgede temiz su, gıda ve sağlık hizmetlerine erişim sorunları devam ederken Kızılay, hem acil yardım hem de iyileştirme dönemlerini kapsayan bir planlama ile sahadaki varlığını güçlendiriyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz çalışmaları özetleyerek, Gazzeli ailelerin yanında olduklarını vurguladı.

İyilik Gemileri ve lojistik destek:

Çatışmaların ilk gününden itibaren Kızılay, ülkemizin bölgeye gönderdiği İyilik Gemileri ile Gazze'ye malzeme ulaştırdı. AFAD koordinasyonunda Mersin Limanından Mısır’ın El-Ariş Limanına uğurlanan toplam 21 İyilik Gemisi, Mısır Kızılayı ile iş birliği içinde bölgeye sevk edildi. Bugüne dek İyilik Gemileriyle Gazze'ye gönderilen insani yardım malzemesinin toplamı 25 bin tonu aşkın seviyesinde kaydedildi.

Aşevi ve gıda desteği:

Kıtlık koşullarının hakim olduğu dönemlerde bile Aşevi faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kızılay, bugüne dek yaklaşık 18 milyon öğün sıcak yemek dağıttı. Mevcut kapasite ile aşı evleri günlük 30 bin kişiye sıcak yemek sunabiliyor; böylece temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında düzenli bir kanal sağlanmış oluyor.

Temiz su ve hijyen çalışmalarının önceliği

Gazze'de temiz suya erişim sorunu devam ediyor ve hijyen koşullarındaki eksiklikler salgın riskini artırıyor. Bu alanda Kızılay, günlük olarak 150 ton temiz su dağıtımı gerçekleştiriyor; bu sayede her gün en az 15 bin kişinin temiz su ihtiyacı karşılanıyor. Ayrıca bölgedeki hijyen koşullarını iyileştirmek amacıyla düzenli hijyen yardımları ulaştırılıyor; bugüne dek 200 bini aşkın hijyen kolisi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Hijyenin sağlıkla ilişkisi:

Temiz su ve hijyen destekleri, salgınların önlenmesi ve sağlık hizmetlerinin yükünün hafifletilmesi bakımından kritik önemde. Kızılay, su teminiyle eş zamanlı hijyen malzemesi dağıtımı ve bilgilendirme çalışmalarıyla bu döngüyü destekliyor.

Sağlık hizmetleri, protez ve çocuklara yönelik destekler

Kızılay, bölgedeki sağlık hizmetlerinin aksamaması için hastane ve sağlık kuruluşlarına düzenli destek sağlıyor. Gazze Sağlık Destek Projesi kapsamında Filistin Kızılayı bünyesinde faaliyet gösteren Al Emel ve Al Mawasi hastanelerine toplam 10,5 milyon lira değerinde tıbbi malzeme sevkiyatı gerçekleştirildi. Ayrıca tedavi masraflarını karşılayamayan Filistinli hastalar için başlatılan hasta destek programının kaynağı 3,2 milyon lira olarak belirtildi.

Protez-ortez ve rehabilitasyon projeleri:

Şubat 2026'da yeniden faaliyete geçirilen Gazze delegasyonu aracılığıyla saha ihtiyaçları daha etkin şekilde tespit ediliyor. Bu çerçevede başlatılan Protez-Ortez Destek Projesi kapsamında, uzuv kaybı yaşayan yaralanmışlar için hastane ve rehabilitasyon merkezleriyle koordinasyon sağlanıyor. Ağustos ayında başlatılan projeden bugüne dek 6 kişi yararlandı; yararlanıcılar ölçüm ve değerlendirmeler sonrasında kendilerine özel protezlere kavuşuyor.

Çocuklara psikososyal destek:

Savaştan etkilenen çocuklara yönelik yürütülen Gazze-Neşeli Çocuklar Projesi kapsamında Kızılay ekipleri, oyun, gösteri ve ikramlık dağıtımlarıyla çocukların psikososyal ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu çalışmalar, çocukların travma sonrası sürecine destek olmayı amaçlıyor.

Bayram dönemleri ve kalıcı iyileştirme hedefi

Türk Kızılay, Ramazan ve Kurban Bayramları dönemlerinde Gazze odaklı bağış kampanyaları düzenliyor. Bu kampanyalar kapsamındaki gönderilerde gıda paketleri, iftarlık ve kurban konserveleri gibi bayram destekleri yer alıyor. Kızılay, hem acil ihtiyaçları karşılayacak hem de uzun vadeli iyileştirme projelerini hayata geçirecek bir yaklaşım benimsiyor.

Genel Başkan Fatma Meriç Yılmaz çalışmaların devamına ilişkin, 'Gazze’de gıdadan temiz suya, sağlık ve protez desteğinden çocuklarımıza yönelik psikososyal çalışmalara kadar her alanda Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Hayırsever milletimizin desteğiyle insani yardım operasyonlarımız, Gazze’de yaşam şartları normale dönene ve tüm yaralar sarılana dek artarak devam edecektir' ifadelerini kullandı.

Kızılay’ın aktardığı rakamlar ve sürdürülen hizmetler, bölgedeki insani durumun boyutunu ve yardım çabalarının kapsamını ortaya koyuyor. Operasyonlar hem acil müdahaleleri hem de iyileştirme sürecini hedefleyen projeleri aynı anda yürütmek üzere tasarlandı; günlük su ve yemek dağıtımları ile sağlık, rehabilitasyon ve psikososyal destek faaliyetleri sahada eş zamanlı olarak ilerliyor.

TÜRK KIZILAY, 7 EKİM 2023’TEN BU YANA GAZZE’DE YÜRÜTTÜĞÜ İNSANİ YARDIM OPERASYONLARINI ÜÇÜNCÜ YILINDA DA KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYOR. BÖLGEDE TEMİZ SUYA ERİŞİM SORUNU DEVAM EDERKEN KIZILAY, HER GÜN TEMİZ SU DAĞITIMINI SÜRDÜRÜYOR.