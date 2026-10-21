Kızılay kadın kollarından Düzce'de kurumsal temaslar

Kızılay kadın kollarının ziyaretleri:

Kızılay Kadın Kolları Teşkilatı, Düzce'de kurum ve kuruluşlarla sürdürülen temaslar kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerde Türk Kızılayı'nın güncel faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı.

görüşmelerin kapsamı:

Delegasyon, DOGİM Başkanı Feyzullah Ak ile bir araya gelerek kuruluşun çalışmaları üzerine bilgilendirme sağladı. Aynı kapsamda Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Bülent Keser ile yapılan görüşmede de Kızılay'ın faaliyetleri hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

karşılıklı iletişim ve teşekkür:

Kızılay Kadın Kolları tarafından yapılan açıklamada, ziyaretlerde ev sahipliği yapan isimlere teşekkür edildi. Toplantılarda karşılıklı bilgi paylaşımının öne çıktığı ve iletişimin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Gerçekleştirilen kurum ziyaretleri, Kızılay Kadın Kolları Teşkilatı'nın yerel aktörlerle ilişkilerini sürdürme ve yürütülen çalışmaları paylaşma çabasının bir parçası olarak kayda geçti.

KIZILAY KADIN KOLLARI TEŞKİLATI, DOGİM BAŞKANI FEYZULLAH AK VE DÜZCE ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ (DESOB) BAŞKANI BÜLENT KESER’İ ZİYARET ETTİ. GÖRÜŞMELERDE TÜRK KIZILAY’IN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER HAKKINDA BİLGİ PAYLAŞIMINDA BULUNULDU.