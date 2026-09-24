Kızılay Samsun'dan her gün sıcak destek: aşevinden onlarca haneye yemek

kızılay samsun şubesi gündelik sıcak yemek desteği sağlıyor

Türk Kızılay Samsun Şubesi bünyesindeki aşevinde hazırlanan sıcak yemekler, bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına düzenli olarak ulaştırılıyor. Kızılay ekipleri, günlük yemek üretimi ve dağıtımıyla hem temel beslenme ihtiyacını karşılamayı hem de toplumsal dayanışmayı canlı tutmayı amaçlıyor.

aşevinde hazırlık ve dağıtım:

Aşevinde pişirilen yemekler günlük plan dahilinde hazırlanıyor ve belirlenen ihtiyaç sahibi hanelere teslim ediliyor. Ekipler, yemeklerin hijyenik koşullarda hazırlanması ve zamanında ulaştırılması için koordineli çalışıyor; böylece yardımın sürekliliği sağlanıyor.

amaç ve toplumsal etki:

Türk Kızılay Samsun Şubesi, bu uygulamayla onlarca haneye ulaşmaya devam ederek paylaşma ve dayanışma kültürünün büyümesine katkı sağlıyor. Kızılay yetkilileri, yerel düzeyde sürdürülen bu tür desteklerin hem acil ihtiyacı giderdiğini hem de sosyal bağları güçlendirdiğini vurguluyor.

TÜRK KIZILAY SAMSUN ŞUBESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN AŞEVİNDE HAZIRLANAN SICAK YEMEKLER, İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE ULAŞTIRILDI.