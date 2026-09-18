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Kızılcahamam’da ortak akıl: Ankara keçisinin üretim ve gelecek rotası

Kızılcahamam’daki çalıştayda paydaşlar Ankara keçisinin korunması, tiftik kalitesinin artırılması, üretici örgütlenmesi ve kırsal kalkınmayı ele aldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 17:34

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kızılcahamam’da ortak akıl: Ankara keçisinin üretim ve gelecek rotası

Çalıştayın amacı ve katılımcılar

Kızılcahamam’da düzenlenen çalıştay, Ankara keçisinin korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması hedefiyle bir araya getirilen paydaşların ortak değerlendirmesine sahne oldu. Toplantıya Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kızılcahamam Kaymakamı Faruk Erdem, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Necmettin Ünal, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan ve Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Sefer Akyer katıldı.

Çalıştayın odak noktaları:

Gündemde yetiştiriciliğin mevcut durumu ve sürdürülebilirliği, tiftik kalitesinin artırılması, üretici örgütlenmesinin güçlendirilmesi ve kırsal kalkınma vardı. Katılımcılar, üretim zincirinin her aşamasında kalite ve verimliliğin artırılmasına yönelik teknik ve kurumsal yaklaşımları tartıştı. Tiftik kalitesi ile pazar değeri arasındaki bağlantı, çalıştayın en çok vurgulanan konularından biri oldu.

Kurumsal iş birliği ve yerel yönetimin rolü:

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acarın öncelikleri doğrultusunda yerel yönetim ile kamu kurumları ve akademi arasında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, Ankara Keçisi’nin sadece kültürel bir miras olmadığını; aynı zamanda üretim, istihdam ve kırsal ekonomiye katkı sağlayan stratejik bir değer olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

Üreticilerin sorunları ve önerilen adımlar:

Yetiştiricilerin karşılaştığı sorunlar masaya yatırıldı; verimlilik eksiklikleri, örgütlenme yetersizlikleri ve ürün kalitesini yükseltme ihtiyacı ön plana çıktı. Çözüm önerileri arasında eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin artırılması, üretici birliklerinin güçlendirilmesi, kalite standartlarının yaygınlaştırılması ve kırsal kalkınma desteklerinin hedeflenmesi yer aldı. Ayrıca, üretimin ekonomik değerinin yükseltilmesine yönelik pazar bağlantılarının kurulması gerektiği belirtildi.

Akademi temsilcileri ile uygulamacıların bir arada olduğu oturumlarda, bilimsel yaklaşımların saha uygulamalarıyla eşleştirilmesi ihtiyacı üzerinde duruldu. Bu yaklaşımın uzun vadeli sürdürülebilirlik ve genetik kaynakların korunması açısından önem taşıdığı kabul edildi.

Çalıştay sonunda ortaya konan görüş ve önerilerin, Ankara keçisi yetiştiriciliğinin geliştirilmesine ve üreticilerin desteklenmesine yönelik yeni projelere temel oluşturması hedefleniyor. Kızılcahamam’da gerçekleştirilen bu buluşma, kamu kurumları, akademi, yerel yönetimler ve üreticilerin ortak akılla hareket etmesinin önemini bir kez daha gösterdi.

ANKARA’NIN ÖNEMLİ TARIMSAL VE KÜLTÜREL MİRASLARINDAN BİRİ OLAN ANKARA KEÇİSİ’NİN KORUNMASI...

ANKARA’NIN ÖNEMLİ TARIMSAL VE KÜLTÜREL MİRASLARINDAN BİRİ OLAN ANKARA KEÇİSİ’NİN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI AMACIYLA KIZILCAHAMAM’DA ANKARA KEÇİSİ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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