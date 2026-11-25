Yüksek kesimlerde kar hayatı etkiledi:

Erzincan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini gösterdi. Keşiş Dağı ve Munzur Dağlarının yüksek noktaları beyaz örtüyle kaplanırken, köy ve mezralarda kış şartları kendisini hissettirdi. Meteorolojik koşulların zorlaşmasıyla birlikte yerel yaşam ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kızıldağ Geçidi'nde ulaşımda zorluklar:

Erzincan-Sivas kara yolu üzerindeki 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi'nde gece saatlerinde kar yağışının artması sürücüler için güç koşullar oluşturdu. Hazırlıksız yakalanan bazı araçlar zorluk yaşadı, geçitte trafik zaman zaman yavaşladı. Bölgedeki erişimin güvenli şekilde sağlanması için Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları başlattı.

Meteorolojik uyarı ve beklentiler:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, akşam saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden esecek rüzgârın saatte 50-80 km, yüksek kesimlerde yer yer 90 km hıza ulaşması bekleniyor. Gece boyunca Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde kar, Erzincan'da ise karla karışık yağmur ve yükseklerde kar öngörülüyor; yağışla birlikte tipinin görülebileceği ve hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği bildirildi.

Yetkililer, 24 Kasım saat 19.00 ile 25 Kasım saat 18.00 arasında geçerli olan sarı kodlu meteorolojik uyarı kapsamında vatandaşları ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, tipi, buzlanma, don ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Erzincan’da yüksek kesimlere kar yağdı: Kızıldağ Geçidi’nde sürücüler zorlandı