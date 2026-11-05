Kızılelma'dan uzaya: Bayraktar'ın gençlere teknoloji ve bağımsızlık çağrısı

Çanakkale'de gençlerle buluşma:

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Çanakkale'de düzenlenen 2026-2027 akademik yılı açılışı ve fahri doktora tevcih töreni kapsamında öğrencilere yönelik bir söyleşi gerçekleştirdi. "Gençlerle Ufuk Buluşması: Milli Teknoloji Hamlesi" başlıklı programda Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayisindeki katkılarını, Baykar'ın kuruluşundan günümüze uzanan serüvenini ve geleceğe dair hedeflerini paylaştı.

Konuşmasında Bayraktar, 20 yıl önce 10 kişilik bir ekip ile yola çıktıklarını, bugün ise dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketlerinden biri haline geldiklerini belirtti. Milli Teknoloji Hamlesi'nin savunma sanayinde somut çıktılar ürettiğini ve bu çalışmaların genç kuşaklarla paylaşıldığını vurguladı.

kızılelma ve yüksek hedefler:

Bayraktar, sözlerine "Kızılelma bizim medeniyetimizin bir ülküsü" diyerek başladı ve hedeflerin ulaşıldıkça daha da yukarı kaydığını ifade etti. Kızılelma'nın ilk uçuşunu 2022'de gerçekleştirdiğini hatırlatan Bayraktar, yaklaşık 20 yıllık bir hedefin geride bırakıldığını, ancak vizyonun daha da genişlediğini söyledi.

Karada ve denizde hakimiyetin sürdürülebilmesi için göklerde varlık gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, bu bağlamda uzayda da konumlanmanın önemine işaret etti. İnsansız hava araçları ihracatından elde edilen gelirlerin, yerli imkânlarla inşa edilmekte olan Uluğ Bey Küresel Konumlama ve Haberleşme Sistemi için kullanıldığını anlattı. Bayraktar, bu sistemin yeni nesil küçük uydu takımyıldızı olarak alçak yörünge uydu sistemiyle hayata geçirildiğini ve şu ana dek 6'ncı uydunun gönderildiğini söyledi.

Ayrıca, ülkenin dost ve kardeş coğrafyalarından Somali'de kurulan uzay üssü üzerinden fırlatma araçları geliştirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bayraktar, tüm bu girişimlerin "uzun soluklu hedefler" olduğunu, azim ve ısrarla takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

gençlere mesaj ve akademik ödüllendirme:

Program sırasında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, emeğe ve çabaya yüklenen anlamın önemine dair düşüncelerini paylaştı. İnsanların yalnızca varlık veya para ile motive edildiğinde büyük işler başarmanın zor olduğunu, bunun yerine bir misyona inanma ve yüce bir ruhla hareket etmenin belirleyici olduğunu söyledi. Sözlerinden bir bölümde şairin dizelerine atıfta bulunarak, "Ben öyle bilirim ki yaşamak, berrak bir gökte çocuklar aşkına savaşmaktır" anlayışıyla yola çıktıklarını aktardı.

Bunun yanında Bayraktar, 2030, 2053 ve 2071 vizyonlarına ilişkin sorulara verdiği yanıtta, spesifik alanlar yerine yapılan işin ahlâkı, niyeti ve esasının doğru olmasının önemine değindi. "Dosdoğru bir düsturla ilerlemediğinizde uzun vadeli, kalıcı eserler bırakmanız mümkün değildir" uyarısında bulundu ve sermaye piyasalarının istismarıyla ilgili gözlemlerini paylaştı.

Etkinlikte Selçuk Bayraktar'a fahri doktora ünvanı tevcih edildi; tören sırasında cübbe giydirilmesi, çeşitli hediyelerin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

Programa Çanakkale Valisi Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG Kıdemli Binbaşı Barış Borucu, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayraktar'ın Çanakkale'deki konuşması, gençlere yönelik bir çağrı niteliği taşıdı: milli teknoloji hamlesinin sürdürülebilirliği için ahlaki duruşun, kararlı emeğin ve vizyonun korunması gerektiği mesajı, hem bugünkü projeler hem de gelecek hedefleri açısından öne çıktı.

ÇANAKKALE’DE GENÇLERLE UFUK BULUŞMASI: "MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ" ADLI BAŞLIKLI KONUŞMASINDA "MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ" SERÜVENİNİ ANLATAN BAYKAR YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELÇUK BAYRAKTAR, "ULAŞILMAK İSTENEN KUTLU HEDEF. VARDIĞINIZDA DA UZAKLAŞAN DAHA ÖTEYE GİDEN BİR HEDEF. KIZILELMAYI İLK DEFA İLK UÇUŞUNU 2022’DE GERÇEKLEŞTİRDİKTEN SONRA YAKLAŞIK 20 SENELİK HEDEF BU BİZİM HAYALİMİZDİ" DEDİ.