Kızılırmak deltası'nda genç ornitologlar uluslararası sahada yetişti

Kızılırmak Deltası'nda beş günlük yoğun saha eğitimi düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi ev sahipliğinde COST Aksiyonu CA22117 EUFLYNET kapsamında gerçekleştirilen Arazi Ornitolojisinde Temel Beceriler başlıklı uluslararası eğitim programı, 7–11 Eylül 2026 tarihlerinde Kızılırmak Deltası'nda yapıldı. Programa Avusturya, İtalya, Litvanya, Hollanda, Bulgaristan, Kosova, Mısır, Fas, Yunanistan, Polonya, İspanya, İsviçre ve Türkiye olmak üzere farklı ülkelerden toplam 26 yüksek lisans ve doktora öğrencisi katıldı.

Eğitimde işlenen konular:

Beş gün süren programda katılımcıların arazi ornitolojisi alanındaki bilgi ve uygulama becerileri hedeflendi. Eğitim içeriği arasında kuş halkalama teknikleri, kuşlarda biyometrik ölçümler, farklı sayım teknikleri ve araştırma tasarımı gibi temel başlıklar hem teorik hem de pratik olarak ele alındı. Ayrıca halkalama verilerinin popülasyon analizlerinde kullanımı, çeşitli R istatistik modellemeleri, izleme teknolojileri, renkli halkalama ve yuva kutusu çalışmaları ile kuş halkalama sırasında DNA örneklemesi ve analizine yönelik uygulamalar yapıldı.

Teorik dersler arazi uygulamaları ve Cernek Kuş Halkalama İstasyonu'ndaki saha çalışmaları ile desteklendi. Bu sayede katılımcılar farklı araştırma ve izleme yöntemlerini doğrudan sahada deneyimleme fırsatı buldu. Eğitimleri Magdalena Remisiewicz, Jaroslaw Nowakowski, Marc Illa, Louis Hunninck, Prof. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, Dr. Öğr. Üyesi Necmiye Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi Ortaç Çetintaş verdi.

Uluslararası ağlaşma ve araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi:

Program, sadece teknik eğitim sağlamadı; aynı zamanda genç araştırmacıların bilgi ve deneyim paylaşımı için bir platform oluşturdu. COST aksiyonlarının amaçları doğrultusunda düzenlenen etkinlik, araştırma kapasitesinin geliştirilmesi, araştırmacılar arasındaki bilimsel ağların güçlendirilmesi ve yeni iş birliklerinin kurulması bakımından önemli bir ortam sundu. Katılımcıların beş gün boyunca aynı saha ve eğitim koşullarında çalışması, gelecekte ortak projeler için zemin hazırlayacak yeni bağlantıların kurulmasına da olanak sağladı.

OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen programa destek sağlayan kuruluşlar arasında Yaban Hayatı Araştırmaları Enstitüsü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Bafra Belediyesi yer aldı.

Cernek Kuş Halkalama İstasyonu 25. yaşını kutladı:

Eğitimin son gününde OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi tarafından Cernek Kuş Halkalama İstasyonu'nun 25. yılı kutlandı. Etkinlikte OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, Ornitoloji Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü Prof. Dr. Yakup Sancar Barış ve Ornitoloji Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz hazır bulundu. Uzun dönemli kuş halkalama çalışmalarının bilimsel araştırma, uzun dönemli izleme ve araştırmacı eğitimi açısından taşıdığı önem vurgulandı.

Prof. Dr. Yakup Sancar Barış, uzun soluklu ekolojik araştırmaların kesintisiz sürdürülmesinin emek gerektirdiğine dikkat çekerek Cernek istasyonunda görev almış araştırmacı, öğrenci ve gönüllülerin katkılarını takdir etti. OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten ise üniversitenin uluslararası bilimsel iş birliklerini desteklemeye devam edeceğini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Programın sonunda eğitmenlere günün anısına hediyeler takdim edildi. Beş günlük eğitim, teorik bilgiler ile sahadaki uygulamaları bir araya getirerek farklı ülkelerden gelen genç araştırmacılar arasında doğrudan etkileşim ve bilgi aktarımına imkân sağladı. Eğitim aynı zamanda uzun vadeli uluslararası araştırma iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik bir öğrenme ve çalışma ortamı oluşturdu.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) ORNİTOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ EV SAHİPLİĞİNDE, COST AKSİYONU CA22117 EUFLYNET KAPSAMINDA DÜZENLENEN “ARAZİ ORNİTOLOJİSİNDE TEMEL BECERİLER” BAŞLIKLI ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMI, FARKLI ÜLKELERDEN 26 YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİSİNİN KATILIMIYLA KIZILIRMAK DELTASI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.