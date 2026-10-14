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Kızılkeçili'de eski muhtarlara vefa

Kızılkeçili muhtarlık binasında 1930'dan bu yana görev yapmış 15 muhtarın fotoğrafları sergilendi; 11'i vefat etmiş, köşe ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kızılkeçili'de eski muhtarlara vefa

Kızılkeçili'de eski muhtarlara vefa

Kızılkeçili kırsal mahallesinde muhtarlık binasında, geçmişte görev yapan muhtarların anısına hazırlanan bir köşe oluşturuldu. Edremit ilçesi sınırları içinde, Akçay'a 3 kilometre uzaklıktaki mahallenin yaklaşık bin 600 nüfusu bulunuyor.

tarihî fotoğraflarla mahalle belleği:

Muhtarlık binasında yer alan köşede 1930 yılından itibaren görev yapmış 15 muhtara ait fotoğraflar sergileniyor. Kızılkeçili Muhtarı İsmail Ercan Paksoy, fotoğrafları bulunan 15 muhtardan 11'inin hayatını kaybettiğini belirtti ve köşenin mahalle tarihinin izlerini taşıdığını vurguladı. Paksoy, "Köyümüz’de 1930 yılından beri görev yapmış olan muhtarlar için bir köşe oluşturduk" dedi.

yerel ve ziyaretçi ilgisi:

Paksoy, oluşturulan muhtarlar köşesinin hem yerel halkın hem de gelen ziyaretçilerin dikkatini çektiğini aktardı. Muhtarlık binasındaki sergi, eski muhtarların anısını yaşatmanın yanı sıra Kızılkeçili'nin toplumsal belleğini görsel olarak sunmayı amaçlıyor. Köşe, muhtarlık hizmetinin sürekliliğini ve mahalle tarihine dair bilinirliği artırıyor.

KIZILKEÇİLİ DE EK MUHTARLARA VEFA

KIZILKEÇİLİ DE EK MUHTARLARA VEFA

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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