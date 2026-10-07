Kızılkeçili’de imece ruhu 5 bin kişiyi ağırladı

Köy hayrı imeceyle hedef büyüttü

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı bin 600 nüfuslu Kızılkeçili Mahallesi’nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen çiftçi hayrı, köy halkının imece usulü çalışmasıyla yaklaşık 5 bin kişiyi bir araya getirdi. Etkinliğe Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edremit Kaymakamı Zafer Engin ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş de katıldı.

Etkinliğin kapsamı ve katılım:

Muhtar İsmail Ercan Paksoy’un öncülüğünde düzenlenen hayra ilçe merkezi ve çevre köylerden yoğun katılım oldu. Köy meydanında kurulan sofralarda, köylülerin bir gün önceden başladığı hazırlıklar sonucu onlarca kazan ve büyük tavalarda yemekler servis edildi. Organizasyonda köyün kadınları yemek pişirme, gençleri ise dağıtım görevlerini üstlendi.

Sunulan ikramlar ve hazırlık:

Hayır kapsamında misafirlere pilav, keşkek, nohut, höşmerim ve ayran ikram edildi. Organizasyon verilerine göre hayırda 15 kazan keşkek, 12 tava pilav, 15 kazan nohut, 400 kilo et, 300 kilo höşmerim ve binlerce kutu ayran hazırlandı. Kızılkeçili sakinleri yağ, pirinç, nohut ve keşkeklik malzemeleri temin ederken bazı kişiler de para yardımı yaptı.

Muhtar İsmail Ercan Paksoy, göreve başladığı 2024 yılından itibaren üçüncü köy hayrını gerçekleştirdiklerini belirterek hayrı geleneksel hale getirmek istediklerini, amacın civar köylerden gelenlerle dostluk, kardeşlik ve arkadaşlık ruhunu pekiştirmek olduğunu söyledi. Paksoy, hayrın imece usulü düzenlendiğini ve çalışmaların köy halkı tarafından gönüllü olarak yapıldığını vurguladı.

Organizasyon boyunca protokol temsilcileri ve davetlilerle birlikte sofralar kuruldu, misafirlere ikramlar takdim edildi. Yerel yöneticiler etkinliğin toplumsal dayanışma ve köy kültürünün canlı tutulması açısından önemine dikkat çekti. Kızılkeçili Mahallesi yetkilileri, hayrın devam ettirileceğini ve sonraki nesillere taşınması için çalışacaklarını ifade etti.

Etkinlik, köyün geleneksel dayanışma biçimini ortaya koyarken, katılanlara sunulan zengin menü ve imeceyle sağlanan organizasyon örnek teşkil etti. Hayrı düzenleyenler katılan herkese teşekkür etti ve hayrın kabul olması için temennide bulundu.

KIZILKEÇİLİ HAYRI