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Kızıltepe Esenli yolunda çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Esenli Mahallesi yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı; Y.M.D. (14) ve A.A. (22) yaralandı, biri ağır.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 23:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kızıltepe Esenli yolunda çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kızıltepe Esenli yolunda çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, Esenli Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

Olay yeri ve yaralıların durumu:

Kazada Y.M.D. (14) ile A.A. (22) yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılardan birinin durumu ağır olarak değerlendirildi.

Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme ve müdahale:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalelerin ardından jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Güvenlik güçleri, kaza nedenini tespit etmek için görgü tanıklarının ifadelerini ve olay yerindeki delilleri değerlendiriyor.

YARALILAR, OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN KIZILTEPE DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI.

YARALILAR, OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN KIZILTEPE DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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