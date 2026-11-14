Kızıltepe'de büro konteynerinde çıkan yangın söndürüldü

Kızıltepe'de konteyner yangını söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi'nde, bir iş yerine ait büro olarak kullanılan konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler müdahale etti.

müdahale ve söndürme:

İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü. Olay sırasında konteynerin büro amaçlı kullanıldığı bilgisi verildi.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturma sürerken, olayla ilgili ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE KONTEYNERDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.