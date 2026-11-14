Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Kızıltepe'de büro konteynerinde çıkan yangın söndürüldü

Kızıltepe Ersoylu Mahallesi'nde bir iş yerine ait büro konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, çıkış nedeni araştırılıyor.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kızıltepe'de büro konteynerinde çıkan yangın söndürüldü

Kızıltepe'de konteyner yangını söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi'nde, bir iş yerine ait büro olarak kullanılan konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler müdahale etti.

müdahale ve söndürme:

İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü. Olay sırasında konteynerin büro amaçlı kullanıldığı bilgisi verildi.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturma sürerken, olayla ilgili ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.

MARDİN&#039;İN KIZILTEPE İLÇESİNDE KONTEYNERDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE KONTEYNERDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı
images

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı
images

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı
images

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı