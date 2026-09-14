Kızıltepe'de hurda araç alanında yangın kontrol altına alındı

yangının çıkışı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre yangın, Atatürk Mahallesi yakınlarında bulunan hurda araçların yer aldığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

hasar ve inceleme:

Yangında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE HURDA ARAÇLARIN BULUNDUĞU ALANDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.