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Kızıltepe'de park halindeki aracın yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Kızıltepe'de Turgut Özal Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; araçta maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 23:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kızıltepe'de park halindeki aracın yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Kızıltepe'de park halindeki otomobilde yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesinde cadde üzerinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Müdahale ve söndürme:

İhbarı alan itfaiye ekipleri sevk edildi ve kısa sürede yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Araçtaki hasar:

Yangın sonucu araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespiti işlemleri sürüyor.

MARDİN&#039;İN KIZILTEPE İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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