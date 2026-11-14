Kızıltepe'de zemin katta başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, ilçeye bağlı Şahkulubey Mahallesindeki 2 katlı müstakil evin zemin katında meydana geldi.

yangına müdahale:

Edinilen bilgiye göre, yangının çıkışı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı ve alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Müdahale sonucunda yangın evde hasara yol açtı.

soruşturma ve hasar tespiti:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; bu nedenle olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Yetkililer, hasar tespiti ve yangının çıkış nedeninin netleştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Olayla ilgili gelişmeler ve resmi açıklamalar geldikçe kamuoyuyla paylaşılacaktır.

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE 2 KATLI MÜSTAKİL EVİN ZEMİN KATINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.