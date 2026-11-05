Kızını 66 gündür arayan baba arama çalışmalarının yeniden başlatılmasını istiyor

Filo Jet faciasında kayıp kız için ailesinin bekleyişi sürüyor

Mersin'de faciada eşi Nurcan'ı kaybeden, oğlu Miran Asaf'ı ise ağır yaralı kurtaran Salim Hilaloğlu, 30 Ağustos 2026'da Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet gemi faciasında 3 yaşındaki kızı Anni Asel'den 66 gündür haber alamadığını söyledi. Hilaloğlu, kızının bulunması için arama çalışmalarının tekrar başlatılmasını istiyor.

Facianın üzerinden geçen süre ve arama çalışmaları:

Hilaloğlu'nun anlattığına göre, geminin batması sonucu toplam 28 kişi hayatını kaybetti. Aile fertlerinden anne Nurcan yaşamını yitirirken, küçük Asel için henüz bir ize ulaşılamadı. Türkiye'den gelen bir kurtarma gemisinin denizden 13 ceset çıkardığı ancak kızının bu listede yer almadığı belirtildi. Bu durumu aktaran baba, 'Belki gözden kaçırıldı, belki görülmedi. Küçücük bir kız çocuğu sonuçta' diyerek aramaların yetersiz kaldığını savundu.

Olay anı ve kurtarma çabaları:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden tatilden dönerken felakete yakalanan Hilaloğlu ailesi, gemi batarken koridorda mahsur kaldıklarını anlattı. Salim Hilaloğlu, çocuklarını nefes alabilsin diye onları hep yukarıda tuttuğunu, son anda oğlunu kendi çabasıyla kurtardığını ifade etti. Oğlu Miran Asaf (6) bacağından ağır yaralanmış ve ameliyat geçirmiş durumda; tedavisi sürüyor. Ancak baba, eşini toprağa verdiğini, kızının cenazesine hâlâ ulaşamadığını söyledi.

Hilaloğlu ayrıca KKTC'deki yetkililerin aramaların sonlandırılmasına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Baba, söz konusu açıklamayı aktardıktan sonra 'Yalvardım, yakardım. Benim kızımı bulamadılar ve üstüne daha dün Kıbrıs Ulaştırma Bakanı bir açıklama yapıyor. Bulunamayacağını dile getiriyor. Bu ne demek? Nasıl bulunması mümkün değil?' diyerek aramaların sürdürülmesini istedi.

Eşinin mezarının yanında kızına ait boş bir kabir hazırladığını söyleyen Hilaloğlu, 'Annesini gömdüm. Şu an açık mezarı annesinin yanı başında duruyor. Her gün o açık mezara bakıp utanıyorum kendimden' diyerek yaşadığı çaresizliği anlattı. Baba, kızını annesinin yanına defnetmek istediğini vurguladı.

Hilaloğlu, batığın bulunduğu bölgenin yeniden taranmasını talep ederek 'Kızım için yapılacak ne varsa yapın. Gerekirse bir daha gitsinler, bir daha tarasınlar oraları' çağrısında bulundu. Facianın ardından KKTC'de başlayan yargı sürecinin yavaş ilerlediğini belirten baba, sorumluların Türkiye'de de yargılanmasını istediğini sözlerine ekledi.

Faciada hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla birlikte Mersin'e gelen Hilaloğlu'nun talepleri aile ve kamu vicdanında geniş destek bulurken, küçük Anni Asel'in bulunmasına yönelik beklenti sürüyor.

MERSİN'DE, GİRNE AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN FİLO JET GEMİ FACİASINDA EŞİNİ KAYBEDEN, OĞLU YARALI KURTULAN VE KIZI ASEL'DEN 66 GÜNDÜR HABER ALAMAYAN SALİM HİLALOĞLU, YAŞADIĞI ACIYI ANLATTI.