KKTC Doğu Akdeniz'de denge unsuru olarak öne çıkıyor

Ersin Tatar'ın Bursa mesajı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bursa'da gerçekleştirdiği ziyaret ve Fan Club buluşmasında KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tatar, bölgedeki enerji, güvenlik ve küresel dengelerdeki değişimlerin KKTC'nin stratejik rolünü öne çıkardığını belirtti.

Kıbrıs Barış Harekâtı ve güvenliğin önemi:

Tatar, Kıbrıs'ta 52 yıl önce gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekâtı'nın Kıbrıs Türk halkı için bağımsızlık ve can güvenliği açısından bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. O dönemden bu yana KKTC'nin deniz yetki alanları, kıta sahanlığı, karasuları ve hava sahası haklarıyla birlikte Türkiye ile yürütülen işbirliğinin bölgedeki konumunu güçlendirdiğini ifade etti.

Konuşmasında, Libya, Gazze, Suriye, Irak ve İran gibi sahalardaki gelişmelerin küresel dengeleri sarstığını söyleyen Tatar, bu koşullarda KKTC'nin yalnızca ada halkının varlığını koruyan bir yapı olmadığını, aynı zamanda Mavi Vatan bağlamında enerji ve güvenlik meselelerinde bölgesel bir denge unsuru hâline geldiğini vurguladı.

Enerji, diplomasi ve ekonomik hedefler:

Tatar, Türkiye ile imzalanan Libya Koridoru anlaşmasının bölgedeki hak ve hukuk açısından KKTC'nin önemini artırdığını belirtti. Güney Kıbrıs'ın Avrupa Birliği üyeliğine ve bunun yarattığı sıkıntılara değinen Tatar, Kıbrıs adasının coğrafi konumunun dikkate alınarak Kuzey Kıbrıs'ın stratejik değerinin daha iyi anlaşılması gerektiğini ifade etti.

Bu çerçevede Tatar, KKTC'nin istikrarının korunması için hak ve hukukunun korunmasının, ayrıca adanın ekonomik olarak güçlendirilmesinin önemine işaret etti. Turizm, sanayi, ticaret ve doğrudan yatırımlar yoluyla KKTC'nin varlığının ekonomik temelde de güçlendirilmesinin gerekliliğini söyledi.

Tatar, genç nesillerin KKTC'nin önemini kavraması ve iki toplumlu ilişkiler yerine Türkiye ile yakın bağların sürdürülmesinin, ada üzerindeki milli iradenin bir gereği olduğunu belirtti.

Bursa buluşması ve kardeşlik mesajı:

Bursa Fan Club Başkanı Murat Hoşgör da konuşmasında Cumhuriyet ruhu ile Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin ortak değerler etrafında buluştuğunu söyledi. Hoşgör, "Kardeşlik, geleceğe bırakabileceğimiz en büyük emanettir" diyerek iki toplum arasındaki kültürel bağları sembolize eden Koza Han ile Büyük Han'ın benzerliğine dikkat çekti.

Hoşgör ayrıca, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları, deniz ticareti ve bölgesel güvenliğin öneminin arttığı bir dönemde Kıbrıs'ın stratejik değerinin daha belirgin hale geldiğini ifade ederek, resmi politika olarak iki devletli çözüm ve Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası alanda tanınması için çalışmaların süreceğini vurguladı.

Ziyaret ve buluşma, KKTC ile Türkiye arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi gereğine dikkat çeken değerlendirmelerle sona erdi.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN (KKTC) 5'İNCİ CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR, KKTC’NİN DOĞU AKDENİZ’DEKİ STRATEJİK ÖNEMİNE, TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİNE, MAVİ VATAN’A VE BÖLGEDEKİ DEĞİŞEN KÜRESEL DENGELERE DİKKAT ÇEKTİ.