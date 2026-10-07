Dolar 49,1940 +0,04%
Euro 55,0748 -0,49%
Bist 12.116,94 -2,08%
Altın Gram 6.551,08 -1,08%
EUR/USD 1,1192 -0,63%
Brent Petrol 101,93 +1,34%
--°

KKTC’de Lefkoşa ve Girne’ye iki yeni yükseköğrenim yurdu yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle Lefkoşa ve Girne’de birer yükseköğrenim yurdu inşa edilecek.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

KKTC’de Lefkoşa ve Girne’ye iki yeni yükseköğrenim yurdu yapılacak

KKTC’de iki yükseköğrenim yurdu inşa edilecek

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanlığı arasında KKTC’de yükseköğrenim öğrenci yurtlarının yapılması, işletilmesi ve yönetilmesine ilişkin iş birliği protokolü Ankara’da imzalandı. Protokole, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu katıldı.

Protokolün kapsamı ve hedefleri:

İmzalanan protokolle başkent Lefkoşa ile Girne’ye birer yükseköğrenim öğrenci yurdu inşa edilmesi kararlaştırıldı. Düzenleme, yükseköğrenimin kalite ve kapasitesinin artırılmasını, öğrenci sayısının yükseltilmesini ve öğrencilerin yurt ihtiyacının karşılanmasını amaçlıyor. Protokol, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasındaki 2026 yılı Ekonomik ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında hazırlandı.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Protokol imza töreninde konuşan Dr. Osman Aşkın Bak, iki ülke arasındaki iş birliğinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek projenin hayırlı olmasını diledi. KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise verilen destekler için teşekkür etti ve iş birliğinin eğitime somut katkılar sağlayacağına vurgu yaptı.

Yurtların yapımına ilişkin teknik ayrıntılar, kapasite ve işletme modelleri protokol kapsamında belirlenecek. Lefkoşa ve Girne’de planlanan bu yatırımlar, KKTC’de yükseköğrenim altyapısının güçlendirilmesi ve öğrencilere daha geniş barınma imkanı sağlanması yönünde atılan somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK (SAĞDA) İLE KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU...

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK (SAĞDA) İLE KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU (SOLDA)

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karabük'te 81 ilin kültürleri üniversitede hayat buldu
images

Karabük'te 81 ilin kültürleri üniversitede buluştu
images

anadolu üniversitesi istiklal caddesi'nde İkinci Üniversite fırsatlarını tanıttı
images

Minik ziyaretçiler sualtı dünyasını keşfetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Afyonkarahisar’da haftalık uygulamalarda milyonluk ceza ve çok sayıda yakalama

Esenyurt'ta lisede kavga: polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi

Adalet yerini buldu: gazeteci Hakan Tosun’u öldüren iki sanığa müebbet

Karabük'te 81 ilin kültürleri üniversitede hayat buldu

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi