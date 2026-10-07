KKTC’de Lefkoşa ve Girne’ye iki yeni yükseköğrenim yurdu yapılacak

KKTC’de iki yükseköğrenim yurdu inşa edilecek

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanlığı arasında KKTC’de yükseköğrenim öğrenci yurtlarının yapılması, işletilmesi ve yönetilmesine ilişkin iş birliği protokolü Ankara’da imzalandı. Protokole, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu katıldı.

Protokolün kapsamı ve hedefleri:

İmzalanan protokolle başkent Lefkoşa ile Girne’ye birer yükseköğrenim öğrenci yurdu inşa edilmesi kararlaştırıldı. Düzenleme, yükseköğrenimin kalite ve kapasitesinin artırılmasını, öğrenci sayısının yükseltilmesini ve öğrencilerin yurt ihtiyacının karşılanmasını amaçlıyor. Protokol, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasındaki 2026 yılı Ekonomik ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında hazırlandı.

Yetkililerin değerlendirmeleri:

Protokol imza töreninde konuşan Dr. Osman Aşkın Bak, iki ülke arasındaki iş birliğinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek projenin hayırlı olmasını diledi. KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise verilen destekler için teşekkür etti ve iş birliğinin eğitime somut katkılar sağlayacağına vurgu yaptı.

Yurtların yapımına ilişkin teknik ayrıntılar, kapasite ve işletme modelleri protokol kapsamında belirlenecek. Lefkoşa ve Girne’de planlanan bu yatırımlar, KKTC’de yükseköğrenim altyapısının güçlendirilmesi ve öğrencilere daha geniş barınma imkanı sağlanması yönünde atılan somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK (SAĞDA) İLE KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU (SOLDA)