Dolar 48,9150 -0,15%
Euro 55,6199 -0,16%
Bist 12.355,41 -1,88%
Altın Gram 6.579,66 +0,37%
EUR/USD 1,1348 -0,22%
Brent Petrol 96,18 -1,69%
--°

KKTC’de seçim kurallarında değişiklik: karma oy uygulaması yürürlükten kaldırıldı

Cumhuriyet Meclisi, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın iade ettiği yasa değişikliğini yeniden kabul ederek KKTC’de karma oy sistemini kaldırdı; UBP 6 Aralık vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:36

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Elif Demir

KKTC’de seçim kurallarında değişiklik: karma oy uygulaması yürürlükten kaldırıldı

Genel Kurul kararı ve yasanın süreci:

KKTC Cumhuriyet Meclisi, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından yeniden görüşülmek üzere iade edilen Seçim ve Halkoylaması Yasası değişikliğini bir kez daha ele aldı ve düzenlemeyi yeniden kabul etti. Böylelikle, karma oy sistemi kaldırıldı.

Değişiklik ilk olarak 10 Eylül 2026 tarihinde olağanüstü toplanan Meclis’te görüşülmüş ve oy çokluğuyla kabul edilmişti. Cumhurbaşkanı Erhürman söz konusu düzenlemeyi iade etmiş, bugün ise Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu tekrar olağanüstü toplanarak iade edilen düzenlemeyi görüştü ve kabul etti. Kabulün ardından ilgili düzenleme resmî süreçlere göre yürürlüğe girecek şekilde ilerleyecek.

UBP’nin gerekçeleri ve liderin mesajı:

KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Genel Kurul’daki konuşmasında düzenlemenin yeniden kabul edilmesi gerektiğini savundu. Üstel, "Zaman kaybetmeden meclisten geçirerek geçirerek 6 Aralık seçimlerinde kamuoyuyla paylaşmış olalım" ifadelerini kullanarak değişikliğin 6 Aralık seçimlerine yetiştirilmesini istedi.

Üstel, karma oy düzenlemesinin yeni bir gündem olmadığını, konunun 2023’ten beri tartışıldığını ve daha önce Genel Kurul’a getirildiğini ancak ek tartışma için geri çekildiğini hatırlattı. Ayrıca, düzenlemenin yalnızca UBP talebi olmadığını, koalisyon ortaklarıyla da görüşüldüğünü belirtti ve Yüksek Seçim Kurulu başkanlarının ada genelindeki seçimlerde karma oy uygulamasının kaldırılmasının daha uygun olacağı yönündeki değerlendirmelerini aktardı.

Komite süreci, muhalefet ve tartışmalar:

Komite çalışmalarında muhalefetin görüşlerinin alındığını belirten Üstel, "Hepsi komiteye geldi. Bir tek TDP ve CTP red verdi. Geri kalanlar karma oy kalkmalı dedi" sözleriyle sürecin geniş kapsamlı tartışıldığını ileri sürdü. Üstel, 2022 seçimlerinde karma oyların bir bölümünün geçersiz sayıldığını hatırlatarak sistemin kaldırılmasının sadece UBP’ye avantaj sağlamayacağını, seçimi "kolaylaştırma" amaçlı bir düzenleme olduğunu savundu: "Biz seçimi kolaylaştırıyoruz. Partilere getirisi yok ama halkımız için var."

Seçime üç ay kala seçim yasasında değişiklik yapılmasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Üstel, geçmiş uygulamaların incelenebileceğini ve Erhürman’ın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası örneğini referans göstermesinin doğru olmadığını belirterek, "Burası KKTC’dir. Bizim ayrı anayasamız var" dedi.

Hükümet çalışmaları ve siyasi mesaj:

Genel Kurul konuşmasında hükümet icraatlarını da sıralayan Üstel, 12 Mayıs 2022’de güvenoyunun alınmasının ardından Meclis’ten yaklaşık 370 yasa geçirildiğini belirtti. Üstel, Cumhuriyet Yerleşkesi, çevre yolu, Başbakanlık Yerleşkesi, Güzelyurt Hastanesi ve Lefkoşa Hastanesi gibi projeleri örnek göstererek, "Biz bu ülkeye eserler bıraktık. Biz icraat yaptık" ifadelerini kullandı.

UBP’nin seçim yaklaşımına dair mesajlar da veren Üstel, partilerinin seçimlerden çekinmediğini vurguladı ve beklentisini "UBP birinci çıkacak sandıktan" sözleriyle dile getirdi. Muhalefete yönelik eleştirilerde ise hukuka, yargıya ve polise güven vurgusunu yineledi: "Biz hukukumuza, yargıya, polisime güveniyoruz."

Meclis tarafından yeniden kabul edilen düzenleme sonrası bundan sonraki süreçte yasanın resmi sıraya göre yayımlanması ve uygulanma hazırlıklarının yürütülmesi bekleniyor. Değişikliğin detayları ve uygulanmasına ilişkin teknik düzenlemeler ile seçim takvimi üzerindeki etkileri önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

KKTC Cumhuriyet Meclisi, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise...

KKTC Cumhuriyet Meclisi, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise gönderilen ve karma oy sisteminin kaldırılmasını öngören Seçim ve Halkoylaması Yasası değişikliğini yeniden kabul etti. düzenlemenin bugün bir kez daha Genel Kurul'dan geçmesiyle KKTC'de karma oy sistemi kaldırıldı.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kurtulmuş Lizbon'da parlamentolar arası iş birliğini masaya yatırdı
images

Okul sporlarında yeni iş birlikleri masaya yatırıldı
images

Milli güvenlikte aile ve toplum dayanıklılığı öne çıktı
images

Zelenskiy: Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya 10 bin daha konuşlandırılmasına hazı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli'de tekstil sektörü bir araya gelerek 2030 için yol haritası çizdi

İslahiye'de kaybolan 17 büyükbaş kulak küpeleriyle sahibine kavuştu

Gazze İslam Üniversitesi'nde açılış dersi: Özvar'dan eğitim ve yeniden inşa vurgusu

Ekonomik krizlere karşı ahlak eğitimi talebi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan