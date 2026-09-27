KKTC'nin EİT üyelerine çağrısı: izolasyonların sonlandırılması için adım bekliyoruz

EİT toplantısında net mesajlar

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul çalışmaları kapsamında New York'ta düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı'nda konuştu. Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununa ilişkin KKTC'nin pozisyonunu bir kez daha uluslararası platforma taşıdı.

izolasyonların sonlandırılması çağrısı:

Konuşmasında, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların kaldırılmasına vurgu yapan Ertuğruloğlu, "Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonun sonlandırılmasına yönelik cesur adımlar atmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. EİT üyesi devletlerden, Kıbrıs Türk halkının uluslararası forumlarda hak ettiği yeri alabilmesi için destek ve öncülük beklediğini belirtti.

Ertuğruloğlu ayrıca adada iki ayrı halkın varlığını vurgulayarak, "Adada, iki farklı milliyet, dil ve dine sahip, her biri kendi toprakları ve kendi vatandaşları üzerinde egemenliği olan iki halkın varlığı inkar edilemez bir gerçektir" dedi ve uluslararası toplumdan Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin tanınmasını istedi.

tek ada, iki devlet hedefi ve uluslararası statü:

KKTC'nin müzakere hedefini açıkça dile getiren Ertuğruloğlu, "Başka bir deyişle, tek ada, iki devlet demek istiyoruz" sözleriyle iki devletli çözüm talebini yineledi. Bu yaklaşım çerçevesinde EİT üye ülkelerinden izolasyonları sonlandıracak somut adımlar beklediklerini ifade etti.

Ertuğruloğlu, konuşmasında KKTC'nin EİT içindeki konumuna da değindi. 2012 yılından bu yana EİT'de gözlemci üye olduklarını hatırlatan Bakan, gözlemci statüsünün üç yıl daha uzatılmasından memnuniyet duyduklarını ve yürütülen reformlar kapsamında gözlemci üyelerin statülerinin kalıcı hale getirilmesini temenni ettiklerini söyledi.

EİT ile iş birliği alanları ve teşekkür:

KKTC'nin EİT faaliyetlerine aktif katkı sağladığına dikkat çeken Ertuğruloğlu, ticaret, ulaştırma, enerji, turizm, yükseköğretim ve ekonomik iş birliği gibi alanlardaki çalışmaların sürdüğünü anlattı. Ayrıca geçmişte KKTC'nin EİT etkinliklerine ev sahipliği yaptığına ve EİT üyesi ülkelerden gelen öğrencilere KKTC üniversitelerinde eğitim görmeleri amacıyla burslar tahsis edildiğine değindi.

Toplantının düzenlenmesinde ve Kıbrıs Türk halkına verilen destekte katkısı için EİT Genel Sekreteri Asad Majeed Khan ve EİT Sekretaryası'na teşekkür eden Ertuğruloğlu, mesajının uluslararası ortaklar tarafından dikkate alınmasını umut etti.

Konuşma, KKTC'nin Kıbrıs meselesindeki kararlılığını ve uluslararası platformlarda daha görünür olma talebini yeniden gündeme taşıdı; Ertuğruloğlu, EİT üyelerinden somut destek talep ederek izolasyonların sonlandırılmasını ana öncelik olarak vurguladı.

KKTC DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN ERTUĞRULOĞLU, NEW YORK’TA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) DIŞİŞLERİ BAKANLARI KONSEYİ GAYRİRESMİ TOPLANTISI’NDAKİ KONUŞMASINDA, "KIBRIS TÜRK HALKINA UYGULANAN İNSANLIK DIŞI İZOLASYONUN SONLANDIRILMASINA YÖNELİK CESUR ADIMLAR ATMALARINI BEKLİYORUZ" İFADELERİNİ KULLANDI.