KKTC'nin New York temasları: TDT ile işbirliğine vurgu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde New York'ta önemli temaslarda bulundu. Ertuğruloğlu, Türkevi'nde düzenlenen görüşmede Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi.

görüşmenin ana başlıkları:

Toplantıda taraflar, KKTC ile TDT arasındaki mevcut işbirliğini ele alırken, bu bağların güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımları değerlendirdi. Ertuğruloğlu, görev süresi sona ermek üzere olan Ömüraliyev'in TDT çatısı altındaki katkılarına dair memnuniyetini belirterek kendisine gelecekteki görevlerinde başarılar diledi. Görüşmede ayrıca bölgesel gelişmelere dair karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

izolasyonlara ilişkin vurgular:

Ertuğruloğlu görüşmede, KKTC'nin maruz kaldığı izolasyonlara dikkat çekti ve bu kısıtlamaların kaldırılmasının önemini vurguladı. Bakan, söz konusu konuda TDT'nin desteğinin taşıdığı stratejik önemi öne çıkararak, teşkilatın desteğinin hem sembolik hem de pratik açılardan belirleyici olacağını ifade etti.

Taraflar toplantı sırasında ortak deklarasyon ya da somut bir takvim açıklamasına gitmezken, ilişkilere dair niyet ve destek beyanları ön plana çıktı. Ertuğruloğlu, görüşmenin ardından TDT ile KKTC arasındaki temasların önümüzdeki dönemde yoğunlaşacağı mesajını paylaştı.

New York temaslarında Ertuğruloğlu'na Müsteşar Kemal Köprülü, KKTC'nin eski Ankara Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalı, danışman Selen Küçük ve 3. Sekreter Enis Porat eşlik etti. Görüşme, hem diplomatik ilişkilere hem de bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN ERTUĞRULOĞLU, NEW YORK’TA TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) GENEL SEKRETERİ KUBANIÇBEK ÖMÜRALİYEV İLE BİR ARAYA GELDİĞİ GÖRÜŞMEDE, "KKTC, TÜRK DÜNYASININ AYRILMAZ BİR PARÇASI" DEDİ.