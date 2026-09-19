Klip çekiminde binadan atılan paralar Kızılay'da kısa süreli karışıklığa yol açtı

Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda yapılan klip çekiminde binadan para atıldı; vatandaşlar paraları almak için bir araya geldi.