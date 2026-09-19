Klip çekiminde binadan atılan paralar Kızılay'da kısa süreli karışıklığa yol açtı

Klip çekiminde binadan para atılması Kızılay'da kısa süreli karışıklığa yol açtı:
Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda akşam saatlerinde gerçekleştirilen klip çekimi sırasında, binanın üst katlarından aşağıya para atıldı. Olayı gören vatandaşlar kısa sürede çevreye yayıldı ve cadde üzerinde yere düşen paralara yöneldi.
Olayın gelişimi:
Görüntülerde, paraların düştüğü alana doğru koşan kişilerin yoğunluğu ve birbirleriyle paraları toplama çabası yer alıyor. Kısa süreli yaşanan hareketlilik sırasında cadde üzerinde ciddi bir kalabalık oluştu.
Görüntüler ve kayıtlar:
Mücadele anları cep telefonu kameralarına yansırken, kayıtlarda vatandaşların paraları kapma çabaları ve meydandaki hareketlilik net biçimde görülüyor. Olay, klip çekimi esnasında meydana geldi.
Klip çekiminde binadan para atıldı, vatandaşlar kapıştı
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