Knidos geri döndü: The Bodrum Cup’ta rota antik kente çevrildi

The Bodrum Cup’ta Knidos etabı öne çıktı

Bu yıl 38. kez düzenlenen The Bodrum Cup etkinliğinde yarış filoları Bodrum açıklarından start alarak Knidos yönünde seyir yaptı. Organizasyona katılan 90 tekne ve yaklaşık 1.000 yelkenci, Ruins Luxury Resort sponsorluğunda düzenlenen 20 deniz millik etabı tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.

Etaplar ve sınıflar:

Yarışın ilk günü, 12 deniz millik Bodrum-Bodrum rotasındaki SumOne etabıyla tamamlandı; ikinci gün ise rotayı Knidos’a çeviren parkur koşuldu. Toplam 79 deniz mili üzerinden planlanan ve beş etaptan oluşan yarış takvimi çerçevesinde ekipler, ertesi gün Knidos-Ortakent arasındaki 20 deniz millik Yalıkavak Marina etabında yarışmaya devam edecek.

Etaplarda klasik ahşap teknelerden modern yarış sınıflarına kadar farklı kategorilerde yarışan ekipler dereceye girmek için mücadele ederken, katılımcılar yarış sonrası Knidos Antik Kenti’ni ziyaret edip antik kalıntıları görme fırsatı bulacak.

Sponsorlar ve destekçiler:

Organizasyonun ana sponsoru OPET olurken, platin sponsorlar arasında Anadolu Sigorta, Four Seasons Hotels İstanbul, Ruins Luxury Resort, SumOne ve Yalıkavak Marina yer alıyor. Silver sponsorlardan Arvento da 38. The Bodrum Cup’a katkı sağlayan markalar arasında sayılıyor.

Ruins Luxury Resort etabı kapsamında organizasyon yetkilileri ve sponsor temsilcileri, Bodrum’un denizcilik kültürünün ve bölgenin tanıtımının desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Ruins Luxury Resort’un sponsorluk hamlesi, Knidos’u rotaya yeniden dahil etmenin etkinliğe ayrı bir tarihsel ve turistik değer kattığını gösterdi.

Bodrum Gemisi’nin yenilenmesi ve 25. yıl:

Yarış programında dikkat çeken bir başka başlık da Bodrum Gemisi oldu. Bu yıl 25. yaşını kutlayan ve The Bodrum Cup bünyesinde doğan gemi, Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür, Sanat ve Tanıtma Vakfı (BOSAV) aracılığıyla gençleri denizciliğe kazandıran bir eğitim aracı olarak öne çıkıyor. Ağanlar Tersanesi’nde süren bakım ve yenileme çalışmaları, denizcilik kurumları ve sektörün katkılarıyla yürütülüyor.

Proje kapsamında İMEAK Deniz Ticaret Odası, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ile çok sayıda denizcilik firması da destek veriyor. Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bodrum Gemisi’nin uluslararası projeler, eğitim programları ve kültür-sanat etkinliklerinde yeniden görev alması hedefleniyor.

Haftanın sonu ve sergi:

Knidos ve Ortakent etaplarının ardından filo Yalıkavak’a ulaşacak ve yarışın son etabı burada gerçekleştirilecek. 38. The Bodrum Cup, 24 Ekim Cumartesi günü Yalıkavak Marina’da düzenlenecek ödül töreni ve Pinhani konseriyle sona erecek.

Ayrıca Dr. Şahin Ünal’ın "The Bodrum Cup Özel" adlı yağlı boya resim sergisi, 19-24 Ekim tarihleri arasında Bodrum Belediye Meydanı’ndaki Yarış Merkezi’nde ziyaretçilere açık olacak ve yarış haftasının kültürel programına renk katacak.

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