EGİAD ev sahipliğinde uygulamalı dönüşüm eğitimi:

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Meta ve Habitat Derneği ortaklığıyla hayata geçirilen Meta ile Yapay Zekâ Dönüşümü Programı'nın İzmir ayağına ev sahipliği yaptı. EGİAD merkezinde düzenlenen uygulamalı eğitim, KOBİ'lerin, girişimcilerin ve start-up'ların yapay zekâ teknolojilerini iş süreçlerine entegre ederek dijital yetkinliklerini artırmalarını, operasyonel verimliliklerini yükseltmelerini ve rekabet güçlerini geliştirmelerini hedefledi.

Program, Meta'nın yapay zekâ destekli çözümleri ile dijital iş araçlarının pratik uygulamalarına odaklandı. Katılımcılar; dijital pazarlama ve reklam performansının iyileştirilmesi, müşteri etkileşimlerinin güçlendirilmesi, satış süreçlerinin optimize edilmesi ve içerik üretimi gibi alanlarda doğrudan uygulanabilir yöntemleri deneyimleme fırsatı buldu.

yapay zekâyı erişilebilir kılmak ve yetkinlik geliştirmek:

Programın açılışını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, yapay zekânın işletmeler için artık ertelenemez bir gündem olduğunu vurguladı. Özhelvacı, yapay zekânın yalnızca büyük şirketlerin değil, özellikle KOBİ'lerin de verimliliğini artırmada, yeni müşterilere ulaşmada ve rekabet gücünü geliştirmede kritik fırsatlar sunduğunu söyledi.

Ancak Özhelvacı özellikle şunu belirtti: teknolojiye erişim tek başına yeterli değil. Asıl belirleyicinin, bu teknolojilerin şirketlerin iş modellerine ve operasyonel süreçlerine ne ölçüde etkin şekilde entegre edilebildiği olduğunu vurguladı. Bu nedenle eğitim ve uygulama becerilerinin geliştirilmesinin, teknoloji yatırımlarının başarısı için vazgeçilmez olduğuna dikkat çekti.

egiad'ın üçüz dönüşüm vizyonu ve bölgesel öncelikler:

Özhelvacı, EGİAD'ın dijitalleşmeyi yalnızca teknik bir gelişme olarak görmediğini; bunun ekonomik ve toplumsal dönüşümle birlikte ele alınması gerektiğini belirtti. Derneğin stratejik önceliklerini şekillendiren Üçüz Dönüşüm vizyonunda dijital dönüşümün, yeşil ve toplumsal dönüşümle birlikte yol aldığına dikkat çekti.

EGİAD Think Tank tarafından hazırlanan "Yaratıcı Yıkım Sürecinde İzmir" başlıklı rapora atıfta bulunan Özhelvacı, teknolojik gelişmelerin üretim modelleri, istihdam yapısı ve çalışan yetkinlikleri üzerindeki etkilerinin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Raporda vurgulandığı üzere, yapay zekâ mevcut işleri dönüştürürken yeni iş modelleri ve yetkinlikler ortaya çıkarıyor; bu nedenle KOBİ'lerin uyum kapasitesi bölgesel rekabet açısından stratejik önem taşıyor.

iş birliği ve uygulama odaklı destek:

EGİAD tarafından düzenlenen İzmir programının uygulama odaklı yapısı öne çıktı. Özhelvacı, katılımcıların Meta'nın yapay zekâ çözümlerini deneyimleyeceklerini, reklam performansını artırma, müşteri etkileşimlerini güçlendirme ve iş süreçlerini daha verimli hale getirme konularında somut kazanımlar elde edeceklerini belirtti. Programa katkı sağlayan kurumlara teşekkür eden Özhelvacı, eğitimin yeni uygulamalara ilham vermesini diledi.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nesrin Serin Onkardeşler de programın KOBİ'ler ve iş dünyası açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Onkardeşler, söz konusu iş birliğiyle işletmelerin yapay zekâ teknolojilerini güvenle entegre etmelerine destek verilmesinin ve dijital dönüşüm yolculuğunda uygulama becerilerinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Etkinlik, KOBİ'lerin dijital teknolojileri iş süreçlerine entegre etmesine katkı sunan, teknoloji okuryazarlığını ve uygulama yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan örnek bir iş birliği olarak kayda geçti. EGİAD'ın bu tür programlarla üyelerini yalnızca bilgilendirmekle kalmayıp, dönüşümü yöneten ve geliştiren liderler olarak konumlandırma hedefi öne çıktı.

EGİAD, "META İLE YAPAY ZEKÂ DÖNÜŞÜMÜ PROGRAMI"NIN İZMİR AYAĞINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.