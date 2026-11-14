Kobilere 8 milyon TL'ye kadar faizsiz krediyle yenilikçi tarım yatırımı fırsatı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'ndan Kobilere yönelik destek

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından yürütülen 140 milyon TL bütçeli Yenilikçi Tarım Faizsiz Kredi Desteği Programı kapsamında, TR42 bölgesinde faaliyet gösteren Kobilere proje başına 1 milyon TL ile 8 milyon TL arasında faizsiz kredi imkânı sunulacak. Programın amaçları arasında dijital tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak, üretim kapasitesini artırmak ve Kobilere finansmana erişim kolaylığı sağlamak yer alıyor.

Gebze Ticaret Odası ev sahipliğinde ve MARKA iş birliğiyle düzenlenen bilgilendirme toplantısına Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve oda üyeleri katıldı. Toplantıda destek kapsamı, başvuru koşulları ve değerlendirme süreçleri ayrıntılı şekilde aktarıldı.

Kredi şartları ve destek kapsamı:

Program kapsamında sağlanacak krediler 24 ay vade ile kullandırılacak ve kredilerin ilk 6 ayı geri ödemesiz olacak. Destek, dijital tarım teknolojileri, yenilikçi tarım makineleri ve akıllı tarım ekipmanları ile sınırlı kalmayıp; katma değerli tarımsal girdiler, tohum ve fide teknolojileri, yeşil dönüşüm uygulamaları, kontrollü üretim sistemleri ile işleme, depolama ve soğuk zincir teknolojilerini de kapsıyor.

Başvurular Kobilere yöneliktir ve TR42 bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ statüsündeki işletmeler değerlendirmeye alınacak. Programın hedefi, tarımsal üretimde verimlilik ve katma değer artışı sağlamak, sektörün teknoloji dönüşümünü hızlandırmaktır.

Başvuru süreci ve takvim:

Bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamaya göre, destek programına çevrimiçi başvurular 15 Aralık 2026 saat 23.59'a kadar kabul edilecek. Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, üyelerin destek ve teşviklerden yararlanmasının önemine değinerek, odanın finansmana erişimi kolaylaştırma ve rekabet gücünü artırma yönündeki çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Toplantı sırasında katılımcıların soruları yanıtlandı ve potansiyel başvuru sahiplerine değerlendirme süreçine ilişkin yol haritası sunuldu. Program, bölgedeki tarım işletmelerinin yenilikçi yatırımlarını hızlandırmayı hedefliyor ve başvuru yapacak işletmelerin şartları dikkatle incelemesi tavsiye ediliyor.

GEBZE TİCARET ODASI BAŞKANI ABDURRAHMAN ASLANTAŞ