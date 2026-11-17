Kobilere çevre dostu üretim için 3 milyar liralık yatırım desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada, KOSGEB tarafından yürütülen Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında yeni bir çağrı başlatıldığını duyurdu. Bakan Kacır, "Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Teklif Çağrısı" ile KOBİ’lerin yeşil dönüşüm yatırımlarının destekleneceğini ve bu amaçla toplam 3 milyar TL kaynak ayrıldığını bildirdi.

destek koşulları:

Açıklamaya göre, proje başına sağlanacak azami destek tutarı 7 milyon TL olacak ve destek oranı %70 olarak belirlendi. Projelerin süresi maksimum 12 ay olup, sağlanan desteğin geri ödemesi faizsiz koşullarda düzenleniyor. Geri ödemeler ilk 24 ay için ödemesiz dönem olarak uygulanacak ve toplam ödeme süresi 36 ay olarak planlandı.

başvuru alanları ve süre:

Çağrı kapsamında imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin; enerji, su ve ham madde verimliliği, atık geri dönüşümü, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi alanlarındaki projeleri desteklenecek. Bakan Kacır, sosyal medya hesabı NSosyal üzerinden yaptığı paylaşımda KOBİ'leri başvuru yapmaya teşvik etti ve son başvuru tarihinin 31 Ocak 2027 olduğunu belirtti.

Hükümetin ve KOSGEB'in hedefi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretim süreçlerinde çevresel etkinliği artırmak ve döngüsel ekonomi uygulamalarını yaygınlaştırmak. Bu destek paketi, yatırım maliyetlerinin düşürülmesi ve kısa vadede işletmelerin yeşil teknolojilere erişiminin kolaylaştırılması açısından önem taşıyor.

KOBİ'ler için sağlanan bu kaynak, hem üretim maliyetlerinde verimlilik sağlama hem de atık yönetimi ve kaynak kullanımında sürdürülebilir uygulamaların hayata geçirilmesini amaçlıyor. İlgili işletmelerin çağrı koşullarını inceleyerek projelerini hazırlamaları ve belirlenen süre içinde başvurularını tamamlamaları bekleniyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, KOSGEB TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN YEŞİL SANAYİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA, "SANAYİDE TEMİZ VE DÖNGÜSEL EKONOMİ TEKLİF ÇAĞRISI" İLE KOBİ’LERİN YEŞİL DÖNÜŞÜM YATIRIMLARINA 3 MİLYAR LİRA DAHA DESTEK VERİLECEĞİNİ AÇIKLADI.