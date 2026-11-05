Kocaali'de denetim raporu: çok sayıda iş yerinde ruhsat ve vergi eksikliği, muhasebede büyük farklar

Sayıştay denetimi ve raporun kapsamı

Sayıştay Başkanlığı tarafından yayımlanan Kocaali Belediyesi 2025 Yılı Denetim Raporu, belediyenin mali tablolarını, gelir-gider kayıtlarını ve iç kontrol sistemini detaylı şekilde inceledi. Raporda toplam 11 ayrı tespit yer aldı ve en dikkat çekici eksiklikler iş yeri ruhsatları ile vergi mükellefiyetleri ve bazı muhasebe kayıtlarındaki tutarsızlıklar oldu.

Ruhsatsız işletmeler ve vergi mükellefiyeti eksikleri:

Denetçiler, ilçede aktif olduğu tespit edilen 2.408 iş yerinin belediye ve vergi dairesi kayıtlarını karşılaştırdı. Buna göre yalnızca 607 iş yerine iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verildi; kalan 1.801 işletme ruhsatsız faaliyet gösteriyor ve alınması gereken harçların tahsil edilmediği raporda belirtildi. Benzer şekilde 2.408 iş yerinden sadece 930'unun Çevre Temizlik Vergisi mükellefi olduğu, 1.478 iş yeri için mükellefiyet tesis edilmediği kaydedildi ve bunun belediye gelirinde eksiliğe yol açtığı vurgulandı.

Sermaye kaydı ve muhasebe uyumsuzlukları:

Raporda belediyenin yüzde 100 sermayesine sahip olduğu Kocaali Turizm Yatırım Planlama Limited Şirketi'nin muhasebe kayıtlarında uyumsuzluklara yer verildi. Şirketin gerçek sermayesinin 35.000.000 TL olmasına rağmen belediye mali tablolarında 3.898.357 TL olarak gösterildiği, aradaki 31.101.642 TL'lik farkın finansal tablolara yansıtılmadığı bildirildi.

İç kontrol ve muhasebe uygulamalarındaki hatalar:

Denetim raporu ayrıca belediyede iç denetim biriminin, ön mali kontrol sisteminin ve stratejik planın bulunmadığını tespit etti. Mali kayıtlarda görülen diğer yanlışlıklar arasında 106.970 TL'lik duran varlığa amortisman ayrılmaması, 701.568 TL'lik yazılım harcamasının haklar hesabı yerine doğrudan gider yazılması ve vadeli mevduat faiz gelirlerindeki 817.025 TL'lik vergi kesintisinin muhasebe kayıtlarında gösterilmemesi sayıldı.

Raporun bulguları, belediyenin hem gelir potansiyelinin tam olarak değerlendirilmediğine hem de mali tablolarında önemli kayıt hataları bulunduğuna işaret ediyor. Sayıştay'ın tespitleri, belediye tarafından giderilmesi gereken kayıt düzeltmeleri ve iç kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi ihtiyacını ortaya koyuyor.

SAYIŞTAY, KOCAALİ BELEDİYESİ'NİN 2025 YILI HESAPLARINI İNCELEYEREK YAYIMLADI