Kocaeli barosunda devir teslim: Serdar Solak 918 oyla başkan

Kocaeli Barosunda yeni başkan: Serdar Solak

Kocaeli Barosu'nun 39. Olağan Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimde Avukat Serdar Solak 918 oy alarak baronun yeni başkanı oldu. Seçim, Kocaeli Adliyesi'nde 14 sandıkta yapıldı; oy verme işlemi saat 09.00'da başlayıp 17.00'de sona erdi.

Seçim sonuçları ve oy dağılımı:

14 sandıkta yürütülen sayım sonucunda adayların oyları şöyle gerçekleşti: Serdar Solak 918, Gülhanım Kara 774, Başar Değer 556 ve Mehmet Emre Kalaycı 204. Sayımda ayrıca 76 oy geçersiz sayılırken, 14 oy boş çıktı.

Görev değişimi ve yeni dönemin öncelikleri:

Seçimin ardından konuşan mevcut başkan Caner Karakadılar, Solak'ı tebrik etti ve aday olan meslektaşlarına teşekkür ederek baro başkanlığını bir 'bayrak yarışı' olarak nitelendirdi; kurumun geçmiş birikiminin yeni dönemde de süreceğine dair inancını dile getirdi.

Yeni başkan Serdar Solak ise baronun yeni dönemde hukukun üstünlüğü, adalet ve mesleki dayanışma doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı ve meslektaşlarının desteğiyle görevine başlayacağını belirtti.

Kocaeli Barosu başkanlığına Serdar Solak seçildi