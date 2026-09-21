Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin laboratuvarı TÜRKAK akreditasyonuyla yatırımlarda kalite güvence zincirini güçlendirdi

Akreditasyonun kapsamı ve önemi:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yürütülen değerlendirme sürecini başarıyla tamamladı. Sonuç olarak laboratuvarın TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamındaki akreditasyon belgesi yayımlandı ve laboratuvarın teknik yeterliliği uluslararası ölçekte tescillendi.

Akreditasyon, gerçekleştirilen deney ve analizlerde yetkin personel, uygun metot ve cihaz kullanımı, ölçümlerin izlenebilirliği ve sonuçların güvenilirliği açısından gerekli şartların sağlandığını belgeler. Bu tescil, belediyenin saha uygulamalarıyla bilimsel kontrol mekanizmalarını birbirine bağlayarak yatırım süreçlerinde ölçülebilir kalite güvencesi sunuyor.

Sahadan laboratuvara uzanan kalite kontrol:

Laboratuvar; asfalt, beton ve zemin deneyleri yapan birimler ile arazi ekiplerini kapsayan bir hizmet yapısına sahip. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı çatısı altında görev yapan ekipler, projelerde kullanılan malzemeleri laboratuvar ortamında deney ve analizlere tabi tutuyor. Aynı zamanda saha kontrolleriyle imalatların teknik şartnamelere ve ilgili standartlara uygunluğu değerlendirilerek uygulama aşamasında çifte denetim sağlanıyor.

Laboratuvarın saha faaliyetleri arasında sıkışma ve yoğunluk kontrolleri, numune alma işlemleri ve diğer arazi deneyleri yer alıyor. Bu uygulamalar, malzemelerin yalnızca laboratuvar verilerine değil, aynı zamanda uygulamanın yapıldığı sahadan elde edilen verilere göre de değerlendirilmesini mümkün kılıyor. Böylece numune alma, arazi deneyleri, laboratuvar analizleri ve raporlama adımlarından oluşan bütüncül bir kalite güvence zinciri kurulmuş oluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için bu akreditasyon; yol, altyapı ve üstyapı yatırımlarında malzeme kalitesinin ve imalat uygunluğunun daha şeffaf, izlenebilir ve güvenilir bir şekilde belgelenmesi anlamına geliyor. Akreditasyonla birlikte yürütülen süreçler, proje yönetiminde riskleri azaltırken halk için hizmet kalitesini ve altyapı ömrünü artırmayı hedefliyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN YAPI MALZEMELERİ VE ZEMİN MEKANİĞİ LABORATUVARI, TÜRKAK TARAFINDAN AKREDİTE EDİLDİ.