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Kocaeli Fransa maçı için fransızca tanıtımlarla misafirlerini karşılayacak

Kocaeli, 25 Eylül'deki Fransa maçı öncesi Fransız taraftarlara fransızca tanıtımlar, dijital kit, otel kioskları ve yöresel ikramlarla karşılama hazırladı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Emre Koç

Kocaeli Fransa maçı için fransızca tanıtımlarla misafirlerini karşılayacak

Kente gelecek misafirlere kapsamlı hazırlık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı ile Fransa arasında Kocaeli Stadyumunda oynanacak UEFA Uluslar A Ligi maçı öncesinde kente gelecek taraftarlara yönelik kapsamlı bir turizm programı hazırladı. A Milli Futbol Takımının 1. Grup’taki ilk maçının 25 Eylül Cuma saat 21.45te yapılacak olması, belediyeyi ziyaretçilere daha erişilebilir ve bilgilendirici bir deneyim sunma yönünde harekete geçirdi.

fransızcaya çevrilen tanıtım filmleri ve dijital kiti:

Kocaeli Turizm Master Planı kapsamında üretilen doğa, gastronomi, kültür ve tarih temalı tanıtım filmleri ile videographer Halil Bekar imzalı "Show Me Türkiye: Kocaeli" filmi Fransızcaya çevrildi. Bu içeriklerin maç için kente gelecek ziyaretçilere ulaştırılması hedefleniyor. Hazırlanan dijital turizm kitinde Kocaeli Turizm Haritası, doğa ve kültür rotalarını içeren broşürler, tanıtım filmleri ile stadyum ve kent içi ulaşımı kolaylaştıracak QR kodlu yönlendirmeler bulunuyor.

otellerde kiosklar ve karşılama uygulamaları:

"Kocaeli’yi Keşfet Ekibi" tarafından kentin konaklama tesislerinin lobilerine QR kod altyapılı turizm kioskları kuruldu ve Kocaeli Turizm Haritaları otel yönetimlerine teslim edildi. Fransızca hazırlanan tanıtım filmleri, otellerin karşılama ekranlarında yayınlanmak üzere ilgili birimlere ulaştırıldı. Ayrıca, kentte konaklayacak ve turizm acenteleri aracılığıyla rezervasyon yaptıracak yabancı ziyaretçilere içeriklerin seyahat öncesinde e-posta ile gönderileceği bildirildi.

yöresel ikramlar ve hedeflenen tanıtım etkisi:

Kente gelecek misafirlere otellerde Ormanya markalı İzmit pişmaniyesi ile Sardala Kolonyası ikram edilecek. Yapılan çalışmaların amacı, Fransa karşılaşmasını Kocaeli’nin doğa, tarih, gastronomi ve kültür turizmi değerlerinin uluslararası ziyaretçilere tanıtılması fırsatına dönüştürmek. Belediye yetkilileri, maç vesilesiyle kente gelenlerin hem stadyum deneyimini hem de Kocaeli’nin turistik potansiyelini kolayca keşfetmesini sağlamayı hedefliyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, A MİLLİ FUTBOL TAKIMI&#039;NIN FRANSA İLE KOCAELİ&#039;DE OYNAYACAĞI UEFA...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN FRANSA İLE KOCAELİ'DE OYNAYACAĞI UEFA ULUSLAR A LİGİ KARŞILAŞMASI ÖNCESİNDE KENTE GELECEK FRANSIZ TARAFTARLAR İÇİN TURİZM HAZIRLIKLARI YAPTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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